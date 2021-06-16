Баню, ФАП и здание детской библиотеки продали с торгов в Брестской области

16 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. Баню, ФАП и здание детской библиотеки продали на электронных торгах 15 июня в Брестской области, сообщили корреспонденту БЕЛТА в комитете "Брестоблимущество".

Всего на аукцион "Брестоблимущество" выставило 11 объектов неиспользуемой государственной собственности. Три из них обрели новых собственников. В том числе на два объекта недвижимости претендовали несколько покупателей. Так, стоимость бани в деревне Сухое Ивановского района в результате торгов между двумя участниками выросла вдвое. Лот выставлялся с понижением цены на 80% за Br1,8 тыс. Объект приобрел житель райцентра за Br3,7 тыс.

Здание ФАПа в агрогородке Новоселки Ляховичского района выставлялось повторно с понижением цены на 50%. На него претендовали три человека. В ходе торгов цена на сооружение выросла с Br6,1 тыс. до Br9,5 тыс. Новым собственником недвижимости стал местный житель.

Результативным оказался аукцион и для здания детской библиотеки в городском поселке Городище Барановичского района. Объект предлагался к продаже с понижением цены на 80%. Его приобрел единственный участник торгов за Br4,4 тыс.

Как отметили в комитете, все объекты недвижимости предполагают широкий спектр использования. Новые собственники могут разместить там производство, объект торговли, использовать под административные здания или жилые помещения, для оказания бытовых услуг или ведения подсобного хозяйства.

С начала года на организованных комитетом "Брестоблимущество" торгах продано 48 объектов госимущества на общую сумму свыше Br1 млн. В основном торги проходят на электронной торговой площадке Белорусской универсальной товарной биржи. Ближайшие запланированы на 18 июня. На продажу выставлено восемь объектов. Все за полцены.-0-