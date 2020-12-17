Барановичская горбольница получит новое медоборудование по гранту правительства Японии

17 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. Барановичская городская больница стала обладателем гранта по программе правительства Японии "Корни травы - грантовая помощь для проектов по обеспечению безопасности человека", сообщил корреспонденту БЕЛТА главный врач больницы Александр Ткачев.

По итогам конкурсного отбора учреждению здравоохранения выделен грант на $78 тыс. Накануне в посольстве Японии был подписан соответствующий контракт. "В течение пяти лет мы участвовали в этой программе и вот, наконец, стали обладателями гранта. На выделенные средства планируем закупить переносной ультразвуковой аппарат и эндоскопическую стойку", - сказал Александр Ткачев.

По его словам, диагностические службы больницы (кабинет ультразвуковой диагностики, эндоскопический кабинет, отделение лучевой диагностики) работают в круглосуточном режиме. За последние пять лет нагрузка на УЗИ-оборудование увеличилась более чем наполовину. Дополнительное оборудование расширит возможности медиков в диагностике пациентов, проведении скрининга онкологических заболеваний. В частности, ультразвуковые исследования станут доступнее нетранспортабельным больным: с переносным аппаратом их можно будет провести непосредственно в отделении реанимации и анестезиологии, палатах интенсивной терапии, операционной.

По контракту новое оборудование должно быть поставлено в больницу в течение 60 дней. Но не исключено, что в Барановичах его получат до конца этого года. В ближайшее время здесь также ждут еще один УЗИ-аппарат экспертного класса, закупленный по линии Министерства здравоохранения.

Барановичская городская больница обслуживает около 43 тыс. пациентов в год. Это жители не только города, но и Барановичского, Ляховичского, Ганцевичского, Ивацевичского и Березовского районов.

Международная программа правительства Японии "Корни травы - грантовая помощь для проектов по обеспечению безопасности человека" нацелена на помощь жителям регионов, пострадавших от последствий аварии на ЧАЭС. За время ее работы в Беларуси с 2004 года реализовано 54 проекта на сумму более $4,1 млн.-0-