Барановичская горбольница реконструировала систему подачи кислорода и получила новый рентген-аппарат

15 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Барановичской городской больнице реконструировали систему подачи кислорода и поставили новый рентген-аппарат, сообщил корреспонденту БЕЛТА главный врач учреждения здравоохранения Александр Ткачев.

Из областного бюджета направлено около Br440 тыс. на реконструкцию системы кислородоснабжения. Раньше в больнице его подача проводилась с помощью газификатора на 3 т. Во время модернизации установили дополнительный резервуар для хранения жидкого кислорода, закупили также портативные кислородные концентраторы. Практически вдвое увеличено количество кислородных точек. В частности, проведена газификация терапевтического корпуса. Теперь почти половина пациентов больницы может быть подключена к кислородным точкам.

Кислородная поддержка нужна пациентам с дыхательной недостаточностью. С такой проблемой нередко сталкиваются больные коронавирусом и пневмонией. Их в Барановичах принимают два учреждения здравоохранения, в том числе горбольница. "У нас многопрофильное учреждение с 16 отделениями. Принимаем больных из Барановичей, Барановичского, Ганцевичского, Ляховичского и Ивацевичского районов. Зона обслуживания - около 370 тыс. человек. Поскольку оказываем широкий спектр медпомощи, то определены как резервная больница. Кроме лечения ковида мы должны продолжать заниматься и другими патологиями", - пояснил Александр Ткачев.

Также городская больница получила новый рентгеновский аппарат. Оборудование стоимостью Br220 тыс. поставило Министерство здравоохранения. Предыдущий аппарат выработал свой ресурс. Он был пленочным, нынешний - цифровой, что гораздо ускорит рентген-диагностику. Оборудование установили в обновленном приемном отделении терапевтического корпуса. На модернизацию помещений Барановичский горисполком выделил около Br160 тыс.

Благодаря новому аппарату появилась возможность разграничить потоки пациентов, нуждающихся в рентген-диагностике. "При необходимости этот корпус может быть перепрофилирован под ковидных пациентов. В приемном отделении все рядом: смотровые, кабинет врача и рентген, лифт буквально в трех метрах. Здесь же проводятся и лабораторные исследования", - отметил главврач. Он добавил, что в другое время в рентген-кабинете будут оказывать помощь преимущественно пациентам, которые обращаются в травмпункт.-0-