БарГУ намерен развивать сотрудничество с Нижегородским инженерно-экономическим университетом

23 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Барановичский госуниверситет налаживает сотрудничество с Нижегородским государственным инженерно-экономическим университетом, сообщил корреспонденту БЕЛТА первый проректор БарГУ Владимир Климук.

"У нас уже более 60 университетов-партнеров из России. Из Нижегородской области это первый вуз, с которым мы налаживаем реальные контакты. Озвучили ряд своих предложений. Сюда включается академическая мобильность, конференции, научные проекты. Определили новую для себя нишу, которая сейчас в тренде в мире, - агроинформатика. Под это направление подводим совместный с нижегородцами научный проект. Планируем также сотрудничество по образовательной программе", - рассказал Владимир Климук. Белорусы и россияне договорились разработать дорожную карту сотрудничества на ближайшие годы.

В ноябре БарГУ провел переговоры еще с двумя зарубежными вузами - Азербайджанским государственным педагогическим университетом и Евразийским технологическим университетом из Казахстана. "С каждым новым вузом-парнером проводим круглые столы в режиме онлайн, определяем одну-две приоритетные сферы для сотрудничества. Например, с азербайджанским университетом выбрали педагогическое направление, с нижегородцами - агрономию и информатику, с казахами - робототехнику", - пояснил первый проректор.

У Барановичского госуниверситета насчитывается около 180 договоров о сотрудничестве с партнерами более чем из 10 стран. Помимо белорусских вузов БарГУ развивает отношения с университетами соседних стран, а также Китая, Болгарии, Кыргызстана, Индии, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана.-0-