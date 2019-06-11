Беларусь привлечет 15,5 млн евро кредита ЕБРР на проект "Чистая вода Витебской области"

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 15,5 млн евро кредита Европейского банка реконструкции и развития планируется привлечь в 2019-2021 годах для финансирования инвестиционного проекта "Чистая вода Витебской области". Проект кредитного соглашения между Республикой Беларусь и ЕБРР одобрен правительством в качестве основы для переговоров. Соответствующее постановление Совета Министров №371 от 7 июня 2019 года опубликовано на
Проводить переговоры и подписывать кредитное соглашение уполномочено Министерство жилищно-коммунального хозяйства. Ведомству разрешено при необходимости вносить в документ изменения, не имеющие принципиального характера. Кредитные ресурсы привлекаются сроком на 15 лет.
Постановление вступает в силу со дня принятия.-0-
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