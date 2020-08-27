Беларусь всегда была образцом мира, стабильности и безопасности - депутат

27 августа, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Беларусь всегда была образцом мира, стабильности и безопасности. На это обратила внимание депутат Палаты представителей Светлана Шутова во время встречи Могилевской городской организации ОО "Белорусский союз женщин" с трудовым коллективом ОАО "Лента" в Могилеве, передает корреспондент БЕЛТА.

"Беларусь всегда была образцом мира, стабильности и безопасности, и нам нужно сохранить это. За последнее время мы с вами в полной мере ощутили, какой хрупкий мир вокруг нас. И белорусские женщины не могут оставаться в стороне от происходящего, - отметила Светлана Шутова. - Важно помнить, что в современном мире любую точку зрения нужно уметь высказывать мирно и без насилия, не подвергая опасности окружающих. Судьбу страны нельзя решать на улицах".

Вместе со Светланой Шутовой и председателем городской организации БСЖ Аллой Богатенко сотрудницы "Ленты" обсудили сложившуюся в стране ситуацию и актуальные проблемы.

"В большом обилии информации, которая поступает сейчас из самых разных источников, очень сложно ориентироваться. Но ко всему нужно подходить с холодной головой и критическим взглядом, - подчеркнула Алла Богатенко. - Нельзя допускать раскола в обществе".-0-