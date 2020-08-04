Беларусь выбрала правильный путь в борьбе с коронавирусом - сенатор

4 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Беларусь выбрала правильный путь в борьбе с COVID-19: страна справилась с вирусом и сохранила экономику. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал член Совета Республики, директор Гродненского областного драмтеатра Игорь Гедич, комментируя Послание Президента белорусскому народу и Национальному собранию.

"Беларусь одной из последних приняла на себя удар коронавируса. И нашим врачам также пришлось продумывать свои методики в лечении этого заболевания. Глава государства подчеркнул, что нам еще только предстоит работать с последствиями пандемии. Но самое главное, не закрывались предприятия, сохранены рабочие места", - отметил Игорь Гедич. Он обратил внимание, что порой звучали мнения, что нужно было ввести карантин, остановить предприятия. Но не все отдавали отчет, к чему мог бы привести такой шаг.

"Это была бы не просто потеря рынков в глобальном масштабе. Обычный человек потерял бы возможность зарабатывать, обеспечивать семью. Мы смогли избежать этого", - сказал сенатор. И сейчас белорусская продукция готова занять новые ниши, которые освободились в том числе из-за остановленных производств в других странах.

"Как итог - мы и экономику сохранили, и благодаря нашим врачам смогли справиться с волной вируса. И в центре внимания были люди, выполнение социальных гарантий. Эпидемия проверила на прочность все белорусское общество, и мы выстояли", - подчеркнул Игорь Гедич. Он добавил, что ситуация - это своеобразный сигнал бизнесу, инвесторам, что в Беларуси они смогут получить поддержку, наладить работу, несмотря на негативные процессы, которые потрясают мир.-0-