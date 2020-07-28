"Белгеодезия" подготовила топографический план Минска и окрестностей

28 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственное предприятие "Белгеодезия" подготовило к изданию топографический план города Минска и его окрестностей, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Государственного комитета по имуществу.

Размер плана по картографическому изображению - 132x136 см. Кроме Минска план также включает в себя населенные пункты Атолино, Боровляны, Гатово, Колодищи, Лесной, Мачулищи, Привольный, Ратомка, часть территорий Фаниполя и Заславля. Язык издания - русский.

"Такой охват территории и топографическое исполнение плана придают ему многоцелевое назначение. План может быть размещен в офисах различных организаций и учреждений. По желанию заказчика возможно изменение размера плана и размещение на нем любой другой специальной информации: логотипов, перечней, точек интереса", - отметили в Госкомимуществе.-0-

Иллюстрации Государственного комитета по имуществу