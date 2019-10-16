"Белкартография" издала туристский атлас по Могилевской области

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Серию туристских атласов областей Беларуси, выпускаемых "Белкартографией", пополнил путеводитель по Могилевской области, сообщили БЕЛТА в Государственном комитете по имуществу.
Атлас содержит информацию об административно-территориальном делении региона, общегеографическую карту в масштабе 1:250 000, дополненную объектами индустрии туризма и краеведческого значения. Также имеются планы центральных частей городов с их гербами и достопримечательностями.
Издание содержит краткое описание области, населенных пунктов, сопровождающееся фотографиями. Представлены адреса, телефоны, сайты и e-mail туристских оздоровительных комплексов, баз, домов отдыха, домов охотников и рыболовов, санаториев и агроусадеб.
"Атлас станет незаменимым помощником в изучении природы, истории и культуры области и превосходным путеводителем для жителей и гостей края", - считают авторы.-0-