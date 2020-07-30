"Белоруснефть-Особино" намерено расширить экспорт в Азию

30 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. РУП "Белоруснефть-Особино" работает над расширением экспортных поставок в Азию. Об этом сообщил журналистам директор предприятия Евгений Лукомский, передает корреспондент БЕЛТА.

Как рассказал Евгений Лукомский, в этом году продукция предприятия вышла на азиатский вектор. "Первая партия была отправлена в КНР в январе этого года. Затем было еще несколько отгрузок. Основной продукт, который интересует наших китайских партнеров, - это лапки куриные, различные части крыла. Прорабатываем контракты, чтобы и другая продукция уходила в больших объемах", - отметил он.

Крупным потребителем белорусской птицы остается российский рынок. Также продукция предприятия пользуется спросом в Грузии, Армении, Кыргызстане, Казахстане, других странах бывшего СССР.

Модернизированные птичники "Белоруснефть-Особино" вдвое увеличат мощности по производству мяса К масштабному обновлению комплекса из четырех птичников, фактически возведению с фундамента, приступили по поручению Президента Беларуси. Глава государства обратил внимание на развитие птицеводства в Гомельской области.

Сегодня "Белоруснефть-Особино" открыло четыре модернизированных птичника в Буда-Кошелевском районе, благодаря которым вдвое увеличатся мощности по производству мяса. В плане на 2012 год - 57 тыс. т мяса птицы.

По словам руководителя, реконструкция объектов позволяет не только сбалансировать производственные мощности предприятия, сократить себестоимость продукции, но и наращивать объемы реализации продукции на экспорт.

"Белоруснефть-Особино" - одно из валообразующих предприятий в регионе по производству птицы (60%), занимается выращиванием зерна, рапса и работает по принципу замкнутого цикла. Входит в пятерку крупнейших производителей мяса птицы в стране, активно занимается диверсификацией экспорта.-0-