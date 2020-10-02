Белорусская сельхозакадемия поддерживает высокую планку в подготовке студентов - Мажайский

2 октября, Горки /Корр. БЕЛТА/. Белорусская государственная сельскохозяйственная академия поддерживает очень высокую планку в подготовке студентов и пользуется большим уважением как в Беларуси, так и за рубежом. Об этом сказал главный научный сотрудник Всероссийского научно-исследовательского института гидротехники и мелиорации, преподаватель экологических дисциплин в Рязанском государственном агротехнологическом университете, доктор сельскохозяйственных наук, профессор Юрий Мажайский во время расширенного заседания Совета академии, посвященного 180-летию академии, передает корреспондент БЕЛТА.

Юрий Мажайский

Юрий Мажайский в свое время закончил сельхозакадемию в Горках. "Выпускники сельхозакадемии высоко ценятся не только в Беларуси, но и в соседних странах, - отметил Юрий Мажайский. - Я родился в Горецком районе, после окончания вуза уехал в Россию, где работаю и сейчас. Я всегда с гордостью говорил, что я выпускник академии в Горках. И то образование, которое я получил здесь, стало основой для дальнейшего роста. Я попал в науку, прошел большой путь. И могу вам сказать, что белорусское образование позволяет быть универсальным: за время своего преподавания я поработал в самых разных вузах. Сейчас я преподаю и в родной академии - помогаю тем, кто тоже планирует связывать свою жизнь с наукой. И хочется отметить, что и сейчас наш вуз поддерживает очень высокую планку в подготовке студентов и пользуется большим уважением как в Беларуси, так и за рубежом".

Поздравить один из старейших вузов Беларуси приехали около 200 гостей со всей республики: профессора вузов Беларуси, России, руководители разнообразных организаций и предприятий страны и другие. "Академия прошла очень большой путь. И сейчас она продолжает динамично развиваться и идти в ногу со временем. Сюда съезжаются студенты из разных стран, и это говорит о высоком уровне подготовки будущих специалистов", - поделился Юрий Мажайский.

Во время заседания Совета академии приглашенные гости вручили подарки вузу, награды преподавателям и сотрудникам академии, пожелали дальнейшего процветания и развития. "Наша академия - старейший аграрный вуз Европы, Беларуси и России. И сейчас вы продолжаете быть сильным и мощным учебным заведением. Вы продолжаете быть востребованными у общества. И в этом заслуга сильного и творческого коллектива вуза", - отметил во время поздравления заместитель председателя Президиума Национальной академии наук Александр Кильчевский.

Александр Кильчевский

В течение всего дня в Белорусской государственной сельскохозяйственной академии будут проходить торжественные и праздничные мероприятия.-0-

Фото Олега Фойницкого