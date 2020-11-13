Белорусская таможня работает в штатном режиме, количество сотрудников в пунктах пропуска не уменьшалось

13 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Таможня работает в штатном режиме, количество сотрудников в белорусских пунктах пропуска на границе не уменьшалось, сообщили БЕЛТА в Гродненской региональной таможне.

Гродненская региональная таможня назвала не соответствующими действительности заявления представителей национальной ассоциации перевозчиков Литвы о неспособности белорусских таможенников обеспечить работу пунктов пропуска из-за большого количества заболевших сотрудников. "Белорусская таможня работает в штатном режиме, количество должностных лиц в белорусских пунктах пропуска не уменьшалось. Также белорусская сторона неоднократно заявляла о возможности увеличения пропускной способности на белорусско-литовской границе при выполнении обязательств литовской стороной", - рассказали в Гродненской региональной таможне.

В таможне обратили внимание на ставшее уже традиционным обновление программных продуктов на литовской стороне именно в пиковые дни, когда идет наибольший поток транспорта. Непростую ситуацию дополнил и уход на карантин целых смен литовских таможенников и пограничников, говорится в сообщении Гродненской региональной таможни. "Сейчас в одном из самых востребованных перевозчиками пункте пропуска "Каменный Лог" въезда в Литву ожидают более 400 грузовиков. При этом за последние двое суток на сопредельной стороне - в литовском "Мядининкае" - недооформлено в соответствии минимальными нормами по приему транспортных средств 250 большегрузов", - сказали в таможне.

Отмечается, что активность литовской стороны по оформлению авто снижается в ночное время. Нередки ситуации, когда сопредельная сторона в час принимает один-два автомобиля, в то время как с белорусской стороны выезда ожидают около 200 транспортных средств.-0-