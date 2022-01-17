Белорусские нефтяники реконструируют газопровод Вишанка - Давыдовка

17 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Специалисты производственного управления "Нефтеспецстрой" приступили к реконструкции газопровода Вишанка - Давыдовка, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе "Белоруснефти".

"Объект проходит через Светлогорский и Октябрьский районы Гомельской области. Он уже отработал свой нормативный срок (введен в эксплуатацию в 1974 году) и требует замены. Реконструкция позволит повысить надежность эксплуатации газопровода и экологическую безопасность процессов добычи углеводородов", - рассказали на предприятии.

Общая протяженность нового газопровода составит 13 645 м. Максимальная производительность 50 тыс. куб.м в сутки. Он будет собран из стальных труб ППТ диаметром 325 мм на 8 мм с внутренним антикоррозийным покрытием и усиленной наружной изоляцией.

В "Белоруснефти" рассказали, что реконструкция газопровода предполагает три очереди. На первой и второй предусмотрено строительство участков газопровода Вишанка - Давыдовка №1 и №2 протяженностью 7000 м и 6646,5 м. При этом 200 м участка №1 пролегает по обводненной местности. Во время третьей очереди планируется демонтаж прежнего газопровода с диаметром трубы 426 мм.

"Трасса начинается на территории нефтесборного пункта "Виша". Здесь прокладка газопровода предусмотрена в наземном исполнении, а за территорией НСП - под землей. Газопровод проходит по сельхозугодиям, пахотным, луговым землям, территориям, покрытым смешанным лесом и подлеском. Он будет пересекать реки Тремля и Виша - закрытым методом наклонно-направленного бурения. Также предстоит пересечь нескольких автодорог. Переход через них выполнят закрытым способом с применением футляров из стальной электросварной трубы", - уточнили в пресс-службе.

Заказчиком проекта выступает НГДУ "Речицанефть". Подрядчик по выполнению строительных работ - ПУ "Нефтеспецстрой". Расчистку трассы выполняет вышкомонтажное управление.

"Сварено уже более 4 км трубы. Ее начали укладывать в землю. Глубина укладки составляет не менее 1,3 м на всем протяжении линейного сооружения. На строительстве задействованы восемь звеньев - 25 человек. Непосредственно на месте работами руководят начальник строительно-монтажного участка №2 ПУ "Нефтеспецстрой" Андрей Щигельский и мастер строительно-монтажных работ Николай Гайдук. При сварке и монтаже используются трубоукладчики ТГ-124. Применяется и другая спецтехника Речицкого управления технологического транспорта, его Светлогорского участка и сторонних организаций", - отметил начальник производственно-технического отдела ПУ "Нефтеспецстрой" Сергей Тозик.

Производственное объединение "Белоруснефть" создано в 1966 году. Предприятие ведет поиск, разведку и разработку нефтяных месторождений, бурение скважин, добычу нефти и попутного нефтяного газа в Беларуси, работает в нефтяной сфере других стран.-0-