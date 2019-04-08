8 апреля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Белорусский Брест и сербская Суботица будут активизировать побратимское взаимодействие. Вопросы расширения сотрудничества рассматривались на встрече посла Беларуси в Сербии Валерия Брылева с мэром города Суботица Богданом Лабаном, сообщили корреспонденту БЕЛТА в посольстве Беларуси в Сербии.

Состоялся конструктивный обмен мнениями по широкому спектру вопросов двусторонних связей, конкретизированы их отдельные направления. Обсуждены также результаты развития отношений между двумя городами-побратимами, перспективы активизации взаимодействия на региональном уровне в области экономики, сельского хозяйства, строительства, коммунального хозяйства, реализации совместных проектов в сфере культуры и туризма.

Во время поездки дипломат принял участие в круглом столе по тематике развития двустороннего торгово-экономического сотрудничества, на котором присутствовали представители деловых кругов города Суботица, в том числе член городского совета по вопросам туризма, инвестиций и международного сотрудничества Срджан Самарджич, руководитель предприятия Belekpol Александр Нелюбин, представитель налогового управления Миленко Милошевич. Посол Беларуси проинформировал собеседников о состоянии двусторонних отношений, социально-экономическом развитии и внешнеполитических событиях в Беларуси.

На встрече был презентован экономический и инвестиционный потенциал Беларуси, состоялся заинтересованный обмен мнениями о перспективных направлениях торгово-экономического и кооперационного сотрудничества. Кроме того, рассмотрены вопросы дальнейшего развития двусторонних контактов на уровне региональных администраций и бизнес-кругов. Были обсуждены также перспективы сотрудничества в области культуры, спорта и туризма. Отдельно была затронута тематика II Европейских игр.

Достигнута договоренность о посещении представителями деловых кругов Суботицы посольства Беларуси.

Посол также ознакомился с объектами сферы культуры и туризма города.-0-