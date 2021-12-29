Белорусский Дед Мороз отдал пограничникам приказ пропустить Новый год через границу

29 декабря, Каменецкий район /Корр. БЕЛТА/. Символический ритуал постановки приказа пограничному наряду на беспрепятственный пропуск Нового 2022 года прошел сегодня в поместье белорусского Деда Мороза в национальном парке "Беловежская пуща", передает корреспондент БЕЛТА.

Этой традиции уже более десяти лет. Ее главные герои - хозяин сказочного поместья и личный состав пограничной заставы "Переров", которая дислоцируется в Беловежской пуще. Дед Мороз обратился к пограничному наряду и поставил задачу военнослужащим: выступить на охрану государственной границы и в новогоднюю ночь беспрепятственно пропустить Новый 2022 год с востока на запад. Пограничники отрапортовали, что приказ им ясен.

"В новогоднюю ночь мы пропускаем только радость, счастье, праздничное настроение и улыбки на лицах. А все грустное и плохое оставляем позади: ему проходу точно нет. Для меня в новогоднюю ночь время останавливается, чтобы я успел всем развести подарки. Сомнений, что я к кому-то опоздаю или кого-то не навещу, точно нет, - сказал пущанский Дед Мороз. - Как самый добрый волшебник пожелаю, чтобы белорусы не прекращали верить в чудеса и Деда Мороза, радовали себя и близких только хорошим настроением и искренними улыбками".

Когда стражи границ отправились выполнять приказ, вниманием Деда Мороза всецело завладели посетители. Сегодня к нему в гости приехали дети военнослужащих Брестской Краснознаменной пограничной группы имени Ф.Э Дзержинского. Они пообщались и вместе сфотографировались, а на символичном пограничном столбе оставили свои новогодние пожелания.

"Пропуск Нового года уже стал ритуалом, который мы проводим ежегодно. Он проводится в рамках акции "Наши дети", чтобы в первую очередь подарить детям праздник, - пояснил заместитель начальника Брестской погрангруппы Андрей Ковалевич. - Как вы знаете, пересечение госграницы осуществляется в установленных пунктах пропуска. Но в ночь с 31 декабря на 1 января беспрепятственный пропуск вне пунктов пропуска будет разрешен только волшебству - Новому 2022 году".

Государственная граница находится под охраной круглые сутки все дни в году. Исключением не становится и Новый год. "Единственное, в чем будет отличие: для военнослужащих приготовят праздничный ужин, на столах будут мандарины и сладости. Также будут новогодние концертные программы", - рассказал Андрей Ковалевич.

Заместитель начальника Брестской погрангруппы Андрей Ковалевич

В преддверии Нового года в поместье Деда Мороза ежедневно встречают около 3 тыс. гостей, а в выходные дни их число увеличивается до 5-6 тыс. Такой поток сохранится до Рождества.-0-

Фото Вадима Якубёнка