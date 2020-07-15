Белорусский Красный Крест и партнеры помогут домам-интернатам Брестской области с оборудованием

15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. К инициативе Белорусского Красного Креста в борьбе с распространением COVID-19 присоединилась международная IT-компания VRP Consulting. Вместе они помогут домам-интернатам Брестской области с оборудованием, сообщили БЕЛТА в БОКК.

VRP Consulting предложила сотрудникам на добровольной основе пожертвовать любую сумму. Каждое пожертвование сотрудника было удвоено за счет взноса руководства компании и передано Белорусскому Красному Кресту.

На полученные средства организация смогла закупить один переносной электрокардиограф и 8 переносных облучателей для обеззараживания воздуха. Оборудование будет передано психоневрологическим домам-интернатам для престарелых и инвалидов в Телеханах, Шерешево и Кобрине.

"В таких закрытых стационарных учреждениях, как интернаты, риск быстрого распространения СOVID-19 большой. Чтобы предотвратить это, используются в том числе и бактерицидные лампы, которые убивают вирус. Они переносные, поэтому одному интернату хватит нескольких облучателей, - объяснила специалист по привлечению ресурсов Белорусского общества Красного Креста Инна Прудникова. - А электрокардиограф нужен для того, чтобы обследовать подопечных прямо в их палатах: так можно максимально изолировать их, не вынуждая перемещаться и контактировать с другими. Кроме того, многие из них больны хроническими заболеваниями и не могут самостоятельно передвигаться, поэтому кардиограф не будет лишним и после пандемии".-0-