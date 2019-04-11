Белорусско-молдавское СП планирует выращивать виноград и производить коньяк в Брестской области

11 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Совместное белорусско-молдавское предприятие по выращиванию винограда и производству коньяков из него планируют организовать в Брестской области. Соглашение о намерениях подписано сегодня на IV Международном форуме-выставке деловых контактов "Брест 2019", передает корреспондент БЕЛТА.

Трехсторонне соглашение о сотрудничестве подписано между управляющей компанией холдинга "Концерн Брестмясомолпром", научно-техническим предприятием "Планта-Вин" (Молдова) и белорусско-молдавским СОАО "Кодру". Этапы реализации проекта будут обсуждаться на площадке форума-выставки деловых контактов.

"Начнем формировать сорта винограда, готовить хранилища, где коньячные спирты будут храниться в бочках и становиться коньяком. Пока как базу выбрали КУПП "Маньковичи" - наш завод в Столинском районе. Научную поддержку кроме молдаван будет оказывать Полесский государственный университет", - поделился планами с корреспондентом БЕЛТА генеральный директор концерна "Брестмясомолпром" Михаил Серков.

В ближайшее время будет организовано несколько тематических совещаний, где будут обсуждаться детали проекта. Окончательно дорожную карту по его реализации стороны планируют представить и согласовать в конце мая на бизнес-форуме, который пройдет в Полесском государственном университете.

Принявший участие в форуме в Бресте посол Молдовы Виктор Сорочан отметил заинтересованность молдавской стороны в этом проекте. "Дело в том, что изменился климат - в Молдове стало намного теплее. Для производства коньяков это плохо, потому что виноград должен содержать меньше сахара, чем это есть на сегодня. В Брестской области есть районы, где можно развивать виноградарство именно для получения этого продукта. Мы рады, что в "Брестмясомолпроме" взялись за масштабный и интересный проект", - отметил дипломат.-0-