Белорусско-российский конкурс молодежных стартапов пройдет в Могилеве 2-3 декабря

16 ноября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилеве 2-3 декабря пройдет конкурс молодежных стартапов "КМС Брянск - Могилев". Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Белорусско-Российском университете.

"Участниками конкурса могут быть граждане России и Беларуси в возрасте от 18 до 35 лет включительно - студенты, магистранты, аспиранты, молодые ученые и исследователи, - рассказали в учреждении образования. - Мероприятие пройдет в 2 этапа - заочный предварительный и очный финал. Для участия в предварительном отборе участнику необходимо заполнить регистрационную карточку и резюме проекта. Заявки принимаются до 22 ноября".

Потенциальный участник может предоставить на конкурс только один проект в одной из семи номинаций: "Цифровые технологии", "Новые материалы и технологии", "Новые приборы и интеллектуальные производственные технологии", "Производственный стартап", "Ресурсосберегающая энергетика", "Социальные проекты" и "Повышение эффективности деятельности университета". Экспертная комиссия отберет в финал до трех проектов в каждой номинации.

Финал пройдет в формате очной питчинг-сессии проектов. Время презентации с учетом ответов на вопросы экспертной комиссии составит до 10 минут. При оценке стартап-проекта будут учитываться его новизна, актуальность и востребованность. Кроме того, проект должен иметь возможность внедрения на рынок, промышленную применимость и конкретного потребителя. Финалистов конкурса наградят сертификатами, а победителей - дипломами и призами.

Конкурс молодежных стартапов "КМС Брянск - Могилев" проводится при организационной и финансовой поддержке Белорусско-Российского университета и Брянского государственного технического университета.-0-