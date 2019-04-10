Белорусско-российское батальонное тактическое учение пройдет 16-18 апреля на полигоне Брестский

10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Плановое двустороннее белорусско-российское батальонное тактическое учение с боевой стрельбой пройдет 16-18 апреля на полигоне Брестский. Такая информация размещена на сайте Министерства обороны, сообщает БЕЛТА.

Участие примут десантно-штурмовой батальон 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады и парашютно-десантный батальон 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады. 9 апреля в Брест прибыла парашютно-десантная рота российских ВДВ.

Замыслом учения под руководством заместителя командующего силами специальных операций Вооруженных Сил предусмотрена отработка контрдиверсионных действий и взятие под контроль условного района ответственности, поиск и уничтожение условных диверсионных разведывательных групп противника и незаконных вооруженных формирований.

Торжественная церемония открытия совместного учения состоится 15 апреля, а активная фаза пройдет с 16 по 18 апреля.

Военнослужащие ВС России и Беларуси обменяются опытом по методике подготовки и порядку выполнения задач во время ведения специальных действий.-0-