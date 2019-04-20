Белорусско-таджикистанский сад Дружбы заложили в Брестском районе

20 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В ОАО "Остромечево" Брестского района сегодня завершили закладку белорусско-таджикистанского сада Дружбы, передает корреспондент БЕЛТА.

Мероприятие совпало с республиканским субботником, к участию в котором сегодня подключились члены белорусско-таджикистанской межправкомиссии, руководители областной и районной исполнительной вертикали, работники хозяйства.

Проект реализуется по поручению глав двух государств. Из Таджикистана в Беларусь доставили 6 тыс. саженцев различных плодовых деревьев. Сад разместится на 10 га, 3 га из которых займет виноградник. Здесь будут посажены семь столовых сортов винограда таджикской селекции - самых вкусных, как их отрекомендовал журналистам министр сельского хозяйства Таджикистана Саттори Иззатулло. По его словам, урожай можно ожидать уже через 3-4 года. На остальных 7 га будут высажены по три сорта яблони, черешни и абрикоса. В течение первых двух лет белорусские и таджикистанские специалисты будут осуществлять научное сопровождение сада.

"Думаю, что наши сорта здесь приживутся. Климатические условия в Брестской области схожи с пригорными районами Таджикистана. В дальнейшем планируем расширять линейку наших сортов в Беларуси. Осенью этого года у нас в республике будет заложен сад на основе белорусских сортов", - сказал Саттори Иззатулло.

В плане садоводства Брестский район один из развитых в регионе: сады здесь занимают около 1 тыс. га, в том числе 300 га - в Остромечево. На землях, отведенных под молодой сад, в свое время также росли плодовые деревья. Старый сад раскорчевали, в течение двух лет для оздоровления почвы здесь высевали промежуточные культуры. Перед посадкой саженцев внесли минеральные и органические удобрения.

"Лежкость у винограда хорошая, хранится он целую зиму в таких же хранилищах, как у нас, поэтому прежде всего будем виноград использовать для питания наших жителей, чтобы меньше завозить из-за пределов республики", - отметил председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис. В целом, плодоводство в регионе активно развивается. "Не только в хозяйствах - у нас и фермеров много, которые этим занимаются", - подчеркнул губернатор.

Министр сельского хозяйства Беларуси Анатолий Хотько обратил внимание на то, что в последние годы поменялся не только климат, но и культура питания белорусов. Все чаще они отдают предпочтение свежим овощам и фруктам. "Яблоками мы себя уже обеспечиваем. Сейчас надо посмотреть на те культуры, продукты, которые импортируем. Мы настраиваем сельхозпроизводителей на то, чтобы круглогодично обеспечивать население не только привычными плодами, но и новыми - в свежем, консервированном, замороженном виде. Будем ориентироваться на то, чтобы разнообразить овощной и фруктовый стол белорусов", - сказал Анатолий Хотько.

Сейчас в Беларуси насчитывается 40 тыс. га промышленных садов, в том числе 18 тыс. га интенсивного типа. Ежегодно по программе "Плодоводство" в республике высаживается до 500 га плодовых садов. В прошлом году был получен рекордный для страны урожай - 146 тыс. т плодоягодной продукции.-0-