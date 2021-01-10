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10 января 2021, 15:02

Белорусское "Заполярье": репортаж из самого холодного места страны

Фото из архива
Фото из архива

Про Езерище, что в Городокском районе Витебской области, наверняка слышали многие. Городской поселок в 370 км от Минска славится своими погодными рекордами. Именно на местной метеостанции зафиксирована самая низкая температура в истории метеонаблюдений нашей страны - минус 41,5 градуса. Особенности жизни белорусского "северного полюса" - в фокусе наших корреспондентов.

Пограничный статус

На первый взгляд Езерище - типичный поселок с размеренной жизнью, вытянувшийся на несколько километров вдоль трассы М8 (она же воспетая в песнях Е95 Одесса - Санкт-Петербург). Хотя его напускная провинциальность во многом обманчива. В докоронавирусные времена (а населенный пункт находится практически на границе с Россией) здесь было намного оживленнее. Ежедневно через Езерище проезжали тысячи большегрузов и легковых машин. Пограничный статус наложил отпечаток на местную инфраструктуру. В поселке с населением чуть менее полутора тысяч человек есть пару кафешек, площадка для отстоя фур и даже гостиница. Судя по пустой парковке, сейчас придорожный сервис переживает не лучшие времена. Если редкие фуры то и дело прошмыгнут от или в сторону границы, то трафик легковушек практически сошел на нет. Граница стала частью местной жизни настолько, что многие ездят работать или за покупками в российский Невель, который в паре десятков километров севернее. Впрочем, такая международная миграция справедлива почти для всех приграничных населенных пунктов Беларуси.

О своем необычном статусе самой холодной точки страны местные, конечно же, знают. Однако особого внимания этому факту не уделяют. Говорят, привыкли.

"Да какие холода, - смеется местный житель Сергей Иванович. - Прошлой зимой не то что морозов - снега толком не было. А вот лет 30 назад морозы были действительно трескучие. Холода в 30 градусов были обычным делом. Теперь климат почему-то "сломался". Погода словно осенью. Сами видите - слякоть. Только сегодня вот подморозило. А раньше ведь и северное сияние случалось".

И действительно: в день нашего визита климатические условия и температура мало чем отличались от столичных. Столбик термометра на бортовом компьютере автомобиля что в Минске, что в Езерище показывал неизменные два градуса со знаком "минус".

"Для наших мест совсем тепло, - отмечает сельчанка Анна Павловна. - Зато экономия на топливе. В Езерище почти во всех частных домах используют дрова. В сильные морозы топить приходится несколько раз в день. Сейчас достаточно утром и вечером".

Интересный факт про тепло: здешняя котельная одна из первых в стране перешла на местные виды топлива. Случилось это в далеком 1998 году, когда тренд на экономию экспортного газа только начинал раскручиваться.

Хранители температур

Дабы побольше узнать о холодных аномалиях, отправляемся на местную метеостанцию. Всего в Витебской области 11 подобных объектов. И езерищенская - самая северная, как в регионе, так и в стране. Свой статус она обрела не только за счет географического расположения, но и зафиксированных минимальных температур. Метеонаблюдения здесь ведутся с 1926 года. Первые 29 лет станция располагалась в деревне Бычиха, неподалеку от горпоселка.

Станция разместилась в обычном доме среди частного сектора. Специфику выдают метеорологические приборы близ здания. Более 20 лет метеостанцию возглавляет Татьяна Киреева. К вниманию репортеров, говорит метеоролог, здесь привыкли. Все-таки местность по белорусским меркам необычная.

"Родом я из Горецкого района Могилевщины, - рассказывает Татьяна Петровна. - Попала сюда в 90-х по распределению. Первое время трудилась в другой сфере. Однако жизнь дала крутой поворот - и переквалифицировалась в метеорологи. Всего на метеостанции трудятся два человека. Я - начальник - и техник-метеоролог Наталья Дерибина. Кстати, режим работы у нас разрывной. Смена длится с 8 утра до 14 часов дня. А потом с 8 и до 10 вечера".

Несколько лет назад на станции установили современное оборудование - автоматизированную метеорологическую информационную измерительную систему Vaisala. Она позволяет круглосуточно производить необходимые измерения метеорологических параметров. Однако на случай непредвиденных ситуаций, например отключения электроэнергии, работают штатные приборы. По ним и датчикам автоматизированной системы один раз в неделю проводятся сравнительные наблюдения.

"У нас ведутся наблюдения за всеми основными метеорологическими параметрами - температурой и влажностью воздуха, давлением, осадками, направлением и скоростью ветра и некоторыми другими", - уточняет Татьяна Киреева.

На метеостанции есть архив наблюдений за последние 85 лет. Самую холодную температуру сотрудники зафиксировали в январе 1940-го – минус 41,5 градуса. Еще раз к близкой отметке столбик термометра приблизился 1 февраля 1956-го – минус 39,3 градуса.

"В последние годы таких низких показателей, конечно, нет. Хотя в феврале 2018-го температура опускалась до минус 27,8 градуса. А вот в прошлую теплую зиму минимум составил всего 11,1 градуса мороза", - отмечает Татьяна Петровна.

Несмотря на статус самого холодного места страны, случаются в Езерище и рекорды со знаком плюс. Так, 10 января 2007 года воздух прогрелся до 10,4 градуса. Жарой погода здешних обитателей балует реже, чем в средних и южных широтах. Иной раз даже в конце июля приходится накидывать куртки. Однако бывает в этих местах и аномальное тепло. В августе 2010-го на метеостанции зафиксировали абсолютный максимум за всю историю наблюдений - плюс 36,2 градуса.

Ощутимая разница

Начальник метеостанции признается, что с житейской точки зрения разность климата ощущается довольно сильно. Снег здесь тает позже. Соответственно и работы на огородах начинаются чуть погодя от остальных регионов. Объясняется климатическая особенность просто: Городокский район - самый северо-восточный в стране. Соответственно, холодный арктический воздух сюда поступает, как правило, раньше всех, а теплый - позже.

"Я даже по себе сужу. Один из моих сыновей живет в Барановичах. Помню, как-то была у него весной - так там уже растения начинают цвести! А у нас только намеки на зелень появляются. С другой стороны, случается и обратное: в Езерище плюс, а южные регионы еще мерзнут. Но это исключение из правил", - рассказывает начальник.

За десятки лет метеостанция стала и народным явлением. Раньше местные постоянно звонили, справлялись об актуальной обстановке. Интересовались, например, позволяет ли погода садить картошку и стоит ли ночью накрывать теплолюбивые растения. Правда, в последнее время подобные обращения почти сошли на нет. Теперь практически у каждого, даже у людей в возрасте, есть смартфон или компьютер с интернетом. И погоду можно быстро посмотреть там. Актуальные цифры на экране гаджета - тоже заслуга сотрудников местной метеостанции. Следили за погодой они и в праздники.

"Мы к этому привыкли. Расписали дежурства. Праздники праздниками, но погоду людям сообщать нужно. А как иначе?" - улыбается на прощание Татьяна Киреева.

Езерище принадлежит еще один рекорд - самая ранняя дата образования снежного покрова: 23 сентября 1973 года. Холодная погода пробралась и в местные топонимы. Если по пути в Езерище внимательно следить за дорожными знаками, то можно встретить деревни Дрожаки, Морозово, Студенка, Меховое. Метеостанция "Езерище" синхронизирована с остальными подобными объектами страны и мира. В установленные сроки фактические погодные данные отправляются в Белгидромет, где происходит их обработка.

Александр НОВОХРОСТ,

газета 7 Дней. -0-

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