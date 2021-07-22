"Белсолод" планирует построить котельную на отходах производства

22 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Иваново в ОАО "Белсолод" изготавливают предпроектную документацию, которая позволит определить возможность строительства блочно-модульной котельной на отходах производства солода, сообщил корреспонденту БЕЛТА главный инженер предприятия Олег Кухарчук.

На территории предприятия предусматривается строительство котельной мощностью 6 МВт с установкой двух котлов. В качестве топлива для нее будут использовать отходы солодовенного производства. С места хранения они будут доставляться пневмотранспортом в систему подачи топлива котельного оборудования. Полученная таким способом теплоэнергия предназначена для работы солодосушилки.

Использование биотоплива в том числе позволит уменьшить затраты на производство и потребление природного газа. Также снизится количество выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. В котельной будет двухуровневая степень очистки. "По нашим подсчетам, сможем сократить использование газа на 40-45%, в месяц это примерно $100 тыс., - пояснил Олег Кухарчук. - В год у нас образуется где-то 13 тыс. т отходов производства солода. Часть из них реализуем. Например, ростки солода экспортируем, мелкое зерно идет на корм. Около 8,5 тыс. т отходов намерены использовать в качестве биотоплива".

Специалисты "Белсолода" изучили зарубежный опыт. В частности, побывали на солодовом заводе в украинской Славуте, где успешно эксплуатируется похожая установка. Предполагается, что проект по строительству блочно-модульной котельной в Иваново будет реализован в течение нескольких лет. Сейчас ведутся предпроектные работы, основные работы намечено начать в 2022 году.

Солодовенный завод в Иваново построили в 1989 году. Спустя шесть лет его преобразовали в ОАО "Белсолод". Оно входит в концерн "Белгоспищепром" и является одним из предприятий пивоваренной промышленности Беларуси.-0-