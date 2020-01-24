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24 января 2020, 13:59

"БелВитунифарм" намерен реализовать два крупных инвестпроекта на $5 млн

На ОАО "БелВитунифарм"
На ОАО "БелВитунифарм"

24 января, Витебский район /Ольга Богачева - БЕЛТА/. ОАО "БелВитунифарм" планирует реализовать два крупных инвестпроекта на $5 млн. Об этом шла речь во время посещения предприятия председателем Витебского облисполкома Николаем Шерстневым, передает корреспондент БЕЛТА.

Николай Шерстнев во время посещения предприятия
Николай Шерстнев во время посещения предприятия

Николай Шерстнев во время заседания
Николай Шерстнев во время заседания

По словам губернатора, в свое время компания оказалась в достаточно сложной финансовой ситуации. Однако процесс стабилизации уже прошел - сейчас "БелВитунифарм" демонстрирует устойчивую динамику роста по всем показателям. "Сегодня предприятие обязано выстраивать новую дорожную карту. Мы должны понимать, какие ветпрепараты востребованы, как увязать деятельность "БелВитунифарма" с производством и сельскохозяйственными организациями, какие необходимо реализовать инновационные проекты, чтобы получить продукцию, востребованную на отечественном и внешних рынках", - отметил Николай Шерстнев.

На ОАО "БелВитунифарм"
На ОАО "БелВитунифарм"

Отправные точки для выработки единой комплексной программы по всем обозначенным направлениям у руководства "БелВитунифарма" есть, считает губернатор. Более того, предприятие обладает ключевыми для реализации инвестпроектов компонентами - сырьем и командой опытных профессионалов.

По словам директора ОАО Сергея Большакова, первый проект стоимостью около Br6 млн связан с производством препаратов от бешенства. Бизнес-план по нему уже готов. Эффективность просматривается высокая: проект окупится через два года. Приступить к его реализации даже без сторонней поддержки, только за счет собственных средств, предприятие намерено в ближайшее время.

Второй перспективный импортозамещающий проект касается развития сывороточного производства препаратов крови. "Для нас это серьезный шаг вперед, так как подобного в Беларуси на данный момент нет. Потребность рынка только по нашей стране, мы видим, уже превосходит планируемый к выпуску первоначальный годовой объем", - рассказал руководитель. Стоимость этого проекта - $2 млн. Однако предприятие ограничено в оборотных средствах (основной объем направляется на развитие производства ветеринарных препаратов, а часть выручки ежегодно уходит на погашение старых долгов), поэтому пока вынуждено немного отодвинуть срок его реализации.

Во время встречи Сергей Большаков также высказал предложения, которые пойдут на пользу как предприятию, так и животноводческой отрасли региона. В том числе было озвучено следующее: "БелВитунифарм" готов взять на себя обязательства по формированию единой системы ветеринарной службы региона. Для этого специалисты предприятия в течение 2020-2021 годов проведут аттестацию всех ветврачей области в целях определения общего среза их компетенции и формирования резерва из числа наиболее грамотных специалистов, а также системно организуют занятия по повышению практических навыков. "У нас и сейчас такие мероприятия проходят (лекции, обсуждения, круглые столы), они дают реальный эффект, так как позволяют участникам во время обмена опытом поднимать свой личный уровень. К нам приезжают специалисты даже из Брестской области на такие встречи", - отметил директор.

В разговоре с журналистами, подводя итог посещения предприятия, Николай Шерстнев отметил, что во время встречи были обозначены ключевые направления развития. "Мы определили, чем будем заниматься в ближайшее время, как увязать ветпрепараты, выпускаемые "БелВитунифармом", с производителями, как пойти дальше, контролировать влияние препаратов, обучать наших специалистов на местах, то есть плотно в комплексе взаимодействовать", - заключил губернатор.

ОАО "БелВитунифарм" является ведущим предприятием биологической промышленности Беларуси, специализирующимся на сложных инновационных лечебно-профилактических и биологических препаратах для нужд ветеринарии. Их ассортимент включает более 150 наименований. На долю предприятия приходится практически 50% от общего объема используемых в стране ветеринарных препаратов.-0-

Фото Александра Хитрова

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Витебская область компании предприятие Шерстнев
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