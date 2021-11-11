Белыничский лесхоз неэффективно экспортировал пиломатериалы: упущенная выгода превысила $185 тыс.

11 ноября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Работники Комитета госконтроля Могилевской области при проверке ГЛХУ "Белыничский лесхоз" выявили факты неэффективной реализации на экспорт пиломатериалов и нарушения в учете лесопродукции. Об этом БЕЛТА сообщили в КГК Могилевской области.

Установлено, что в 2018-2020 годах лесхоз отправлял на экспорт пилопродукцию с низкой степенью обработки. По оценке областного КГК, упущенная выгода Белыничского лесхоза от таких сделок (по сравнению с экспортом обрезных пиломатериалов) составила более $185 тыс. Только в 2020 году экспортировано 1,8 тыс. куб.м необрезных пиломатериалов хвойных пород в среднем по $83 за 1 куб.м и 3 тыс. куб.м обрезных пиломатериалов хвойных пород по $125 - практически в 1,5 раза дороже. Упущенная выгода за 2020 год от сделок с необрезными пиломатериалами оценена в $76 тыс.

Следует отметить, что указом Президента Республики Беларусь от 5 августа 2021 года №305 (с учетом предложений Комитета госконтроля) установлена ставка вывозной таможенной пошлины на необрезные пиломатериалы, вывозимые с территории Беларусь за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза, в размере 100 евро за кубометр.

Госконтролеры в ходе проверки Белыничского лесхоза выявили в деревообрабатывающем цеху недостачу древесины и топливной щепы общей стоимостью Br27 тыс. Материалы проверки в отношении должностных лиц, которые оформляли фиктивные документы на производство пиломатериалов и отгрузку щепы, будут переданы в следственные органы.

Кроме того, установлены факты несанкционированного захоронения в лесах и на землях сельхозпредприятий коры, образовавшейся при обработке древесины. Лесхозу предъявлен иск на Br42 тыс. за причинение вреда окружающей среде (в настоящее время возмещено Br39 тыс.).-0-