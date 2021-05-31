Бесценно и уникально - в Гомельской епархии открыли домовой храм-музей

31 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. При Гомельской епархии открыли домовой храм-музей, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Экспозиция насчитывает более тысячи экспонатов. Самые старинные из них - монеты, которые относятся к XII веку, а также икона конца XVI столетия. Части коллекции по договоренности выставляют в музеях и библиотеках в разных уголках области.

Во время первой экскурсии по домовому храму-музею гости ознакомились с экспонатами и реликвиями. Архиепископ Гомельский и Жлобинский Стефан рассказал истории некоторых экспонатов. Один из них - образ Божией Матери - собран из трех дощечек. Феноменальным называют и набор экспонатов из гильз, сделанных в партизанском отряде. Хранители ценностей пришли к выводу, что в некоторых отрядах были и свои священнослужители.

По некоторым данным, одной из икон, которые представлены в музее, благословляли на брак княгиню Ирину Паскевич. Есть также уникальные книги.

Старинное серебряное кадило из Ченковского монастыря передала прихожанка владыке Стефану. Женщина рассказала, что оно принадлежало отцу ее бабушки - пономарю. Долгие годы она хранила предмет как семейную реликвию, но, узнав о создании музея, передала на хранение.

В музее разработали пять тематических экскурсий: книги, иконы, развитие иконографии от древнерусской традиции до национальной белорусской школы и др.

"Важно, чтобы историческое, культурное и духовное наследие в виде экспонатов, которые связаны с богослужением, с историей православной церкви, сохранялось. Ведь многое было утрачено во время войны и другие периоды. Сейчас мы собираем все по крупицам, и все больше экспонатов поступает. Этот процесс идет во всех епархиях. Важно, чтобы в каждой области были подобные музеи и чтобы люди, приходя сюда, могли знакомиться с историей, прикасаться к ней. Ведь одно дело, когда мы узнаем историю из книг, другое - когда прикасаемся к книгам со 100-200-летней историей, иконам, перед которыми молилось не одно поколение наших предков. Все это помогает заглянуть в глубину веков, подумать о сегодняшнем дне и о том, какое наследие мы оставим будущим поколениям", - рассказал митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший Экзарх всея Беларуси.

Генеральный директор дворцово-паркового ансамбля Румянцевых и Паскевичей Ирина Пыркова поздравила епархию с открытием экспозиции: "Получился уникальный объект. Говорят, музей - это храм человеческой памяти, а данный музей - это храм человеческой души. Он имеет большое значение для жителей Гомельской области, в первую очередь - просветительское". Она пожелала новому музею процветания и пополнения фондов.

С экспозицией также ознакомились председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей и председатель Гомельского горисполкома Петр Кириченко.

Архиепископ Гомельский и Жлобинский Стефан на память о посещении Гомельской епархии преподнес митрополиту святой образ - икону Всех белорусских святых. Такие же образы вручили и представителям власти.-0-