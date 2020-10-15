Безбарьерная среда, комфортные условия для работников - в Лепеле открыли после капремонта прокуратуру

15 октября, Лепель /Корр. БЕЛТА/. В Лепеле сегодня после капитального ремонта с модернизацией открыли здание районной прокуратуры, передает корреспондент БЕЛТА.

Здание прокуратуры было построено в 1977 году, с тех лет не ремонтировалось. В этом году за 2,5 месяца строители провели основательный ремонт внутри и снаружи: обновили фасад, коммуникации, появились новые потолочные перекрытия, оборудован отдельный кабинет для приема граждан. Также при входе установили специальный подъемник для людей с ограниченными возможностями и сделали парковочное место для инвалидов.

В церемонии открытия приняли участие представители местной власти, коллеги из других ведомств, прокурор Витебской области Вадим Сущинский и генеральный прокурор Беларуси Андрей Швед.

Генпрокурор Беларуси отметил, что обновление прокуратуры небольшой, но важный шаг в укрепление правопорядка и стабильности в обществе. Когда работники получают достойные условия работы и оснащение, то это позволяет более эффективно выполнять свою работу. "Создать условие - это часть дела. Главное - люди, которые будут работать в этих кабинетах. Что у них в сердце, уме, как они настроены выполнять свой профессиональный долг", - сказал Андрей Швед.

Андрей Швед

Во время церемонии он передал местным прокурорам ключи от нового легкового автомобиля. Также прокурору Лепельского района Виталию Жигимонту присвоен чин советника юстиции.

Символический ключ в руках Виталия Жигимонта

Общаясь с журналистами, Андрей Швед подчеркнул, что сегодня стоит вопрос, чтобы точечно модернизировать те объекты, которые требуют этого. "Речь идет о нескольких районных прокуратурах, займемся серьезной модернизацией прокуратуры Минской области. Со следующего начнем капитальный ремонт Генеральной прокуратуры для того, чтобы придать современный облик не только внешне, но самое главное внутри обновить места работы и адаптировать прокуратуру к тем условиям, которые созданы в большинстве государственных органов. Эту задачу за несколько лет реализуем", - добавил генпрокурор.-0-

Фото Александра Хитрова