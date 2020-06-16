Безопасность и ПДД - юных велосипедистов Гомельской области приглашают поучаствовать в фотоконкурсе

16 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Фотоконкурс "Юный велосипедист" проводится в Гомельской области по 30 июня, сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД облисполкома.

Участвовать в конкурсе могут все желающие: возрастных и других ограничений нет. Главное - запечатлеть в кадре юного велосипедиста и отразить, насколько важно соблюдать правила дорожного движения.

Фотоработе следует дать название и прислать ее на электронную почту gai_propaganda@post.gomel.by с пометкой "фотоконкурс" или в директ официального аккаунта региональной ГАИ в Instagram. Фото будут публиковать в группе Госавтоинспекции области в Instagram и Telegram-канале "Добрые дороги Гомельщины". По итогам определят трех призеров. Им вручат подарки и дипломы.

Конкурс нацелен на профилактику и предупреждение ДТП с участием несовершеннолетних велосипедистов. Организаторами выступают Госавтоинспекция области и Региональный центр правовой информации.-0-