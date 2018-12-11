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Безопасность в комплексе: в Гомельской области проходят рейды на водоемах

Регионы 11.12.2018 | 20:32
Фото Гомельского областного УМЧС
Фото Гомельского областного УМЧС
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11 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. По поручению председателя Гомельского облисполкома Владимира Дворника в регионе проводятся комплексные профилактические мероприятия по безопасности на зимних водоемах, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Такие рейды в графике специалистов ежедневно. Сегодня представители регионального управления МЧС, областной организации ОСВОД, Государственной инспекции по маломерным судам области и прокуратуры Гомеля отправились на озеро Дедно, или как его называют горожане Обкомовское. В будний день в его акватории около двух десятков любителей зимней ловли. Каждый из них уверен, что выйдет сухим из замерзшей воды.

Глубина этого водоема достигает 20-25 м. Когда возводился микрорайон Волотова, со дна озера намывали песок для строительных площадок. В связи с этим скрытая под хрупким льдом опасность многократно умножается. После установки здесь сезонного пункта дежурства ОСВОДа с 2014 года - ни одного утопления.

В 2016-2018 годах в Беларуси провалились под лед и утонули 34 человека, двое из которых дети. В том числе в Гомельской области 7 человек.

"Чаще всего на зимних водоемах гибнут опытные рыбаки. Они уверены в себе и своих силах, именно поэтому и могут стать заложниками нештатной ситуации. А вот начинающие любители рыбной ловли более осторожны, они выверяют каждый шаг", - делится наблюдениями ведущий специалист Гомельской областной организации ОСВОД Сергей Костюченко. Во время рейдов и профилактических бесед он терпеливо, в тысяча первый раз, объясняет взрослым людям прописные истины. "Никакой улов не возместит семье потерю близкого человека", - подчеркивает он.

По словам специалиста, ежегодно в сезон гибнут до 5 рыбаков. Некоторые уходят под лед и тонут. Были случаи, когда находили вмерзших в лед людей, погибших от переохлаждения. При температуре воды, приближенной к нулю градусов, человек, попавший в ледяной плен, может выдержать минут 15.

Чтобы не допустить беды, Сергей Костюченко называет "джентльменский" набор безопасности любителя зимней рыбалки. Это три основных предмета: спасательный жилет (в народе - самоспасайка), веревка-"линь" с 400-граммовым грузом с одной стороны и петлей с другой, а также самозацепы, которые могут заменить обыкновенные большие гвозди.

Как местная легенда и пример для подражания - женщина-рыбак, которая зачастую располагается в заливе Дедно. Дисциплинированная рыбачка всегда имеет при себе необходимые средства спасения.

"Во время таких рейдов мы делаем акцент на разъяснении правил безопасного поведения на зимних водоемах и действиях в экстренных ситуациях. Если взрослым объясняем, как подручными средствами помочь другому или самому себе, то для детей в такой ситуации главное - позвонить спасателям по номерам 101 или 112 и позвать на помощь взрослых", - рассказывает официальный представитель областного управления МЧС Мария Клезович.

Основное правило для детей - в любой сезон, особенно зимний, категорический запрет на игры на водоемах. "Для нас важно сформировать у детей культуру безопасного поведения, чтобы это стало стилем их жизни", - подчеркивает официальный представитель.

По словам старшего помощника прокурора Гомеля Владимира Токаревского, самое страшное - когда на тонком льду оказываются дети. Пожалуй, каждый родитель как минимум запрещает ребенку приближаться к озерам и рекам, но детей тянет к ним магнитом.

Бывало, доходило до казусного. Несколько лет назад тонущая в ледяной воде в Новобелицком микрорайоне девочка не на помощь звала, а просила ничего не рассказывать ее родителям.

Недавняя трагедия в Добрушском районе, где в ледяной воде погиб 14-летний мальчик, подтверждает актуальность темы. Как рассказал Владимир Токаревский, на сегодня в Гомеле действует специальный комплекс-план мероприятий по профилактике утоплений. В него включены органы прокуратуры, учреждения образования, комиссии по делам несовершеннолетних и др. Педагоги школ по территориальному принципу проводят патрулирование местных водоемов, как самостоятельно, так и в сопровождении специалистов ОСВОДа. Главная задача - проложить маршрут детей мимо опасности и не допустить несчастья.

На этот раз детей на водоеме не было. Профилактические уроки и буклеты получили взрослые. Опытный рыбак Александр Казаков к теме опасности на зимних водоемах относится с точки зрения народной философии. Вспоминает известную пословицу: кому суждено сгореть, тот не утонет. "Каждый здравомыслящий человек понимает, куда он идет", - уверен гомельчанин, дополняя, что по негласному правилу рыбак никогда не оставит в беде рыбака.

К слову, в Гомеле можно потренироваться и на практике отработать действия по спасению тонущего или попытаться самостоятельно выбраться из "тренажерной" полыньи. Центр безопасности, первым в стране, создан на базе лицея при Университете гражданской защиты МЧС в 2015 году. Здесь создано 11 интерактивных площадок, инсценирующих различные чрезвычайные ситуации, в том числе обучающие тренажеры и аппаратно-программные комплексы для обучения детей правилам спасения на воде.

Комплексные рейды со всеми заинтересованными ведомствами и службами продолжатся в течение всего зимнего периода во всех районах региона. Стартовавшая республиканская акция "Безопасный новый год" рассчитана на максимальный охват людей всех возрастов.-0-

Фото Гомельского областного УМЧС

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Теги
безопасность, водоемы, Гомельская область
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