БГУ планирует развивать междисциплинарное взаимодействие факультетов вуза

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Междисциплинарное взаимодействие факультетов БГУ рассмотрели на совете вуза. С докладом на данную тему выступила проректор по учебной работе и образовательным инновациям Оксана Здрок. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

Междисциплинарность сегодня является современной тенденцией в обучении студентов и позволяет подготовить конкурентного специалиста на современном рынке труда, сформировать компетенции широкого профиля и удовлетворить запрос обучающегося в области саморазвития.

"Проректор представила количественный и качественный анализы взаимодействия факультетов и выступила с перспективными инициативами. Многие формы являются уникальными и реализуются только в БГУ. Как было отмечено, сотрудничество между факультетами развивается по нескольким направлениям и ориентировано на индивидуализацию обучения и внедрение специальностей нового поколения. В частности, ведется совместная работа по созданию межотраслевых образовательных программ, совместное преподавание учебных дисциплин, научное консультирование дипломных и магистерских работ, организовываются межфакультетские мероприятия и практика студентов на других факультетах", - рассказали в пресс-службе.

Эффективным является проведение летних и зимних онлайн-университетов, участниками которых в прошлом году стали свыше 500 студентов. Около 50 студентов воспользовались возможностью изучения дополнительных дисциплин на других факультетах. Этот проект реализуется в БГУ с 2019 года и постепенно наблюдается рост его популярности среди обучающихся. К слову, один из них одновременно изучал по четыре допдисциплины в двух семестрах и был успешно по ним аттестован. Для оказания студентам информационной, консультационной помощи, создания условий для индивидуализации обучения в БГУ развивается практика тьюторской деятельности. Подготовка специалистов данного профиля проводится в БГУ из числа сотрудников вуза. Первая группа уже работает на факультетах, в ближайшее время состоится обучение второй.

Одним из новых направлений межфакультетского взаимодействия проректор назвала внедрение групповых учебных проектов, выполняемых студентами, в том числе нескольких факультетов, совместно в рамках подготовки курсовых, дипломных и магистерских работ. С этой целью в ближайшее время кафедры разработают междисциплинарные темы для включения их в тематику дипломных работ и магистерских диссертаций. Также прозвучала инициатива проведения "Недели межфакультетского взаимодействия". Студенты смогут посещать занятия, научные мероприятия на других факультетах с целью знакомства с их образовательно-научным потенциалом и определения выбора предложений для дальнейшего взаимодействия.

Обозначенные намерения были поддержаны советом БГУ и в ближайшее время будут проработаны подразделениями для дальнейшей их реализации в университете.-0-