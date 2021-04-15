БГУ проведет для школьников Вилейского района акцию "Университет - твой шаг в будущее"

15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Акция "Университет - твой шаг в будущее" стартовала в БГУ. В нынешнем году проект организуется под знаком 100-летия ведущего белорусского вуза. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе БГУ.

"Акция ежегодно проходит под девизом "Равный обучает равного". В нынешнем году все мероприятия развернутся на базе 22 школ, лицеев и гимназий Вилейщины. На протяжении трех дней более 50 студентов разных факультетов БГУ в составе пяти команд расскажут школьникам о структуре университета, его специальностях, вступительной кампании, студенческом самоуправлении и проживании в общежитиях. Для ребят также организуются психологические и ролевые образовательные игры, спортивные мероприятия, творческие вечера и концерты", - рассказали в пресс-службе.

Кроме того, 16 апреля студенты БГУ проведут ряд благотворительных акций в социальных учреждениях. Они посетят отделение дневного пребывания для инвалидов и граждан пожилого возраста при Вилейском территориальном центре социального обслуживания населения и Вилейскую специализированную образовательную школу-интернат. В этот день также состоятся волонтерская акция "Стань ближе" и встреча представителей БРСМ БГУ с активистами данного объединения в Вилейском районе.

Торжественное закрытие акции пройдет 17 апреля в Вилейском Дворце культуры. Организатором выступает БРСМ БГУ.

Проект "Университет - твой шаг в будущее" стартовал в 2009 году. За этот период студенты БГУ посетили школы Лидского, Молодечненского, Слонимского, Слуцкого, Глубокского, Узденского, Новогрудского, Сморгонского, Вороновского, Любанского и Несвижского районов. За все годы реализации проекта студентами ведущего университета страны стали более 570 молодых людей из названных регионов Беларуси.-0-