Бизнес выступает за системный подход к рекламному оформлению Минска

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Представители бизнеса заинтересованы в выработке системного подхода к рекламному оформлению Минска, что позволит исключить субъективность и неправомерность в принимаемых решениях. Об этом заявил сегодня на заседании круглого стола председатель Республиканского союза промышленников и предпринимательства Александр Швец, передает корреспондент БЕЛТА.

Бизнес-сообщество выступает за создание постоянной структуры органов, ответственных за мониторинг, контроль и развитие наружной рекламы, наделение ее соответствующими полномочиями. "Необходима разработка комплексной схемы рекламного оформления города, стратегии развития и замены устаревших рекламных носителей на современные", - сказал Александр Швец.

Председатель Белорусского союза архитекторов Александр Корбут также считает, что этому направлению нужно уделять больше внимания на уровне государства.

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