18 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. Бюджет Брестской области на 2022 год утвержден с профицитом в Br35 млн - решение областного Совета депутатов опубликовано сегодня на Национальном правовом портале, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Исходя из прогноза социально-экономического развития, доходы областного бюджета в этом году планируются на уровне Br1 млрд 989 млн, расходы - Br1 млрд 954 млн. Соответственно, минимальный размер профицита бюджета Брестской области должен составить не менее Br35 млн. Средства будут направлены на погашение ранее полученных бюджетных кредитов.

В целом за счет средств областного бюджета предусмотрено финансирование 20 государственных программ на сумму Br1,1 млрд. В том числе на госпрограмму "Здоровье народа и демографическая безопасность" будет направлено Br220,8 млн, "Образование и молодежная политика" - Br181,5 млн, "Беларусь гостеприимная" - Br134,7 млн, "Культура Беларуси" - Br16,8 млн, "Комфортное жилье и благоприятная среда" - Br54,1 млн, "Социальная защита" - Br38,7 млн, на преодоление последствий катастрофы на ЧАЭС - Br33,4 млн, инновационное развитие - Br19,9 млн.

Приоритетные статьи расходов по-прежнему приходятся на социальную сферу, куда планируется направить свыше 70% всех расходов консолидированного бюджета. На выплату стимулирующих надбавок отдельным категориям за работу в условиях, связанных с инфекцией коронавируса, запланировано Br29,7 млн. Средства будут выделены в том числе из сформированного в областном бюджете дополнительного резервного фонда.

Расходы на социальную политику возрастут на 22,5%. По-прежнему высокими темпами растет господдержка в обеспечении граждан жильем. Если в минувшем году на эти цели предусматривалось Br99 млн, то в этом году сумма поддержки увеличится до Br133,5 млн, или на 34,4%.

Также предусмотрены средства на финансирование мероприятий, связанных с подготовкой областных "Дажынак" в Ивацевичском районе. Для решения наиболее важных проблем региона в местных бюджетах сформированы резервные фонды в объеме Br23,2 млн.-0-