Бюст Пушкина планируют установить в Бресте

6 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте осенью планируется установить бюст Александра Пушкина. Такая информация озвучена сегодня во время мероприятия, посвященного 220-летию поэта, передает корреспондент БЕЛТА.

Скульптура разместится на пересечении улицы Пушкинская и бульвара Космонавтов, на площадке вблизи университета, который носит имя великого писателя. Предварительно открытие бюста намечено на сентябрь, когда состоится официальное празднование тысячелетия города.

Проект профинансирует российская сторона. "Эскиз прошел согласования на уровне области, сейчас проходит необходимую процедуру в Министерстве культуры Беларуси. Общая высота бюста с постаментом составит 3 м. Основание изготовлено из дымовского гранита, сам бюст будет отлит из бронзы. Это будет прекрасный подарок городу к юбилею", - сказал генеральный консул России в Бресте Игорь Конякин.

Игорь Конякин

Глава администрации Ленинского района Валентин Милошевский отметил, что в честь Пушкина в Бресте названы улица, лицей и университет, две библиотеки. В одной из них - Центральной городской библиотеке им. А.С.Пушкина - сегодня торжественно отметили день рождения поэта. Гости услышали его историю жизни, стихи в исполнении лицеистов. Особым моментом стала церемония открытия бронзового бюста Пушкина. Теперь он будет встречать каждого входящего в библиотеку. Партнером проекта выступил Международный благотворительный общественный фонд "Диалог культур - единый мир".

Валентин Милошевский

"Будем продолжать совместную работу по сохранению общего культурного наследия России и Беларуси. Предстоит многое сделать. Планируем накануне 12 апреля открыть еще бюст Юрия Гагарина, потому что есть взаимодействие в космической сфере. В общем, гуманитарное и культурное сотрудничество приобретает новый импульс", - подчеркнул заместитель руководителя представительства Россотрудничества в Беларуси Леонид Макуров.-0-

Фото Вадима Якубёнка