Бюсты Быкову и Бородулину открыли в Ушачах

18 июня, Ушачи /Корр. БЕЛТА/. В Ушачах сегодня торжественно открыли памятники-бюсты народным писателю и поэту Беларуси Василю Быкову и Рыгору Бородулину, передает корреспондент БЕЛТА.

Бюсты появились благодаря пожертвованиям почитателей белорусских классиков. Организовал сбор средств и курировал весь проект минчанин Глеб Лободенко. В итоге люди пожертвовали более Br27 тыс. Авторами памятников-бюстов стали скульпторы Игорь Зосимович и Алексей Сорокин, архитектор Виктор Карако.

Василь Быков и Рыгор Бородулин были друзьями по жизни. Взращенные одной землей, они выбрали путь в литературу, друг друга хорошо понимая. Дуэт белорусских классиков был интересен не только повестями одного и стихами второго, но и в эпистолярном жанре. Литературные памятники их дружбе стали совместные книги "Лісты ў Хельсінкі" (2000), "Калі рукаюцца душы... Паэзія з прозай" (2003), "Дажыць да зялёнай травы..." (2008). Их переписка показывает теплые взаимоотношения двух талантов, самоиронию давних приятелей, приоткрывает неизвестные страницы жизни и драматического времени, в котором классики жили и создавали литературу несмотря ни на что.

Во время открытия бюстов председатель Ушачского райисполкома Владимир Авдошко поблагодарил всех, кто пожертвовал деньги и реализовал этот проект. Он рассказал, что бюсты Василю Быкову и Рыгору Бородулину - начало будущей аллеи известных земляков. Власти намерены установить скульптуры писателю Петрусю Бровке, поэтессе Евдокии Лось, актеру Геннадию Гарбуку. "Наверное, мы самый поэтичный уголок Беларуси, и мы всегда этим гордились. Василь Быков прошел Великую Отечественную войну и показал жесткую, но правдивую войну в своих произведениях. Он известен во всем мире. То же самое можно сказать о Рыгоре Бородулине. Его стихи разобраны на цитаты. Стихи, которые услышали в школе, невозможно забыть. Оба литератора - люди с большой буквы", - сказал глава района.

Владимир Авдошко добавил: в Год народного единства символично, что в Ушачах появились бюсты известным землякам. Неважно, кто мы по возрасту, полу, вероисповеданию или политическим взглядам, все с огромным уважением относимся к творчеству литераторов, подчеркнул он.

Один из спонсоров, директор частного предприятия и уроженец района Сергей Фомин отметил, что когда возник проект, то с удовольствием помог ему. Для Ушачей важно высказать через бюсты благодарность землякам. "Когда вижу результат, чувства переполняют", - сказал он.

После открытия бюстов в усадьбе-музее Василя Быкова в деревне Бычки прошли литературные встречи накануне дня рождения писателя.

Василь Быков (1924-2003) и Рыгор Бородулин (1935-2014) родились в Ушачском районе. Первый появился на свет в деревне Бычки, второй - на хуторе Вересовка, после его ликвидации в 1937 году семья поэта переехала в Ушачи. Рыгор Бородулин похоронен на кладбище в самом горпоселке, Василь Быков - на Восточном кладбище Минска. Оба литератора - почетные граждане Ушачского района.-0-

Фото Александра Хитрова