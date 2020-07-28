Благодарим за высочайшую самоотдачу - в Минске наградили медработников столичного региона

28 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Торжественное награждение медиков Минской области состоялось сегодня в столичном Дворце культуры профсоюзов, передает корреспондент БЕЛТА.

Во время награждения

Роман Головченко во время награждения

"На систему здравоохранения всей страны пришлась серьезная нагрузка из-за коронавируса, - отметил премьер-министр Беларуси Роман Головченко. - Но мы сумели в кратчайшие сроки перестроиться на решение новых задач, что позволило обеспечить управляемость ситуацией. Система здравоохранения работает четко, как единый слаженный механизм, она продемонстрировала свою устойчивость перед непростыми испытаниями. Это был хороший урок и хорошая наука о том, как надо реагировать на чрезвычайные ситуации. Мы благодарны за ваш ежедневный напряженный труд и высочайшую самоотдачу, за профессионализм".

В свою очередь председатель Миноблисполкома Александр Турчин добавил: задача власти - помогать медикам качественно выполнять свою работу. "Вспоминаю тот период борьбы с коронавирусом. Вы на передовой, мы помогали, чем могли. Может, получалось не все, но мы искреннее старались - благодарили, делали подарки за работу. И это не разовая акция. Медицине мы уделяем самое пристальное внимание: это и обновление автомобильного парка, строительство и ремонт учреждений здравоохранения. Эта программа будет продолжаться. Планов много, но все они не могут быть реализованы без вас - без медиков. Долг власти - сделать все, чтобы медицина шла вперед", - сказал он.

Также к поздравлениям присоединились заместитель председателя Совета Республики Анатолий Исаченко и первый заместитель министра здравоохранения Дмитрий Пиневич.

Благодарностями и почетными грамотами были награждены более 60 медиков. В их числе - врач-инфекционист, заведующий инфекционным отделением Червенской ЦРБ Олег Елин. Он поблагодарил за высокую оценку труда и добавил: борьба с COVID-19 - это профессиональный долг медиков. "Наша система здравоохранения показала высокую эффективность и состоятельность. В столь непростое время для нашей страны мы выполняли и продолжаем выполнять свой долг. Надеюсь, скоро мы справимся с коронавирусом", - отметил врач.

Отмечены и заслуги анестезиолога-реаниматолога, заведующего отделением анестезиологии и реанимации Воложинской ЦРБ Дмитрия Старикевича. "Реаниматологи должны быть готовы к любым неприятностям, - уверен он. - Да, было тяжело, было неожиданно. Наш график изменился, мы 3,5 месяца жили в больнице и не видели родных. Сейчас нас перепрофилировали обратно, работаем в стандартном графике. Приятно, что нас отметили. Награда - это заслуга всего отделения".

Всего различными наградами в столичном регионе отмечены заслуги более чем 900 медработников.

Медицинских работников, которые были заняты в борьбе с COVID-19, торжественно чествуют по всей стране. 23-25 июля заслуженные награды от Министерства здравоохранения, управлений здравоохранения, профсоюзных организаций, райисполкомов и сельсоветов получали более 2 тыс. медработников: медицинские сестры, санитарки, врачи, заведующие отделениями. На этой неделе торжественные мероприятия продолжаются на областном уровне: тех, кто оказал сопротивление COVID-19, чествуют в Минске и областных городах. Награждают как опытных специалистов, так и молодых, которых пандемия профессионально закалила.-0-

Фото Оксаны Манчук

Более 900 медиков Минской области наградили за борьбу с коронавирусом "Сегодня наградили 40 медиков области. А за все время поощрено более 900 человек. Главное условие отбора медработников - самоотверженный труд в борьбе с COVID-19", - сказала начальник главного управления по здравоохранению Миноблисполкома Наталья Боярская.