Благодарим за высочайшую самоотдачу - в Минске наградили медработников столичного региона

Дипломатия
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Вторник, 28 июля 2020
Минск Переменная облачность +25°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
13:59 В Гродненской области будут работать 34 торговые площадки с товарами для школы Регионы
13:53 Более 1,2 тыс. многодетных семей Брестской области отметили новоселье в I полугодии Регионы
13:48 Кучма прекратил работу в трехсторонней контактной группе по Донбассу В мире
13:45 Прицеп с песком перевернулся на проспекте в Минске Происшествия
13:44 Меры соцподдержки в Беларуси будут усиливаться - Петришенко Общество
13:41 Белорусский рубль на торгах 28 июля ослаб к трем основным валютам Экономика
13:40 В витебской квартире спасатели отловили змею Происшествия
13:36 Минобороны опровергло фейк о витебских десантниках в Минске Общество
13:35 Белорусский хоккеист Дмитрий Буйницкий вернулся в минское "Динамо" Спорт
13:33 Кравченко и Джук обсудили в Минске перспективы белорусско-американского диалога Политика
13:32 Ученые прогнозируют укрупнение и специализацию фермерских хозяйств в Беларуси Экономика
13:30 В Беларуси выздоровели и выписаны 60 669 пациентов с COVID-19 Общество
13:28 Под Гродно легковушка сбила парня на электросамокате Происшествия
13:19 Сезонный характер COVID-19 не находит подтверждения - ВОЗ В мире
13:06 Более 1 тыс. объектов неиспользуемого госимущества предлагается к продаже в Беларуси Экономика
13:03 Казахстан с 3 августа смягчит карантин В мире
12:56 На Земле ожидается опасная геомагнитная буря В мире
12:56 Банковская карта с кешбэком на мобильную связь стала доступна для подключения по всей Беларуси Общество
12:53 ФОТОФАКТ: В БНТУ продолжается прием документов Регионы
12:53 МТС передал медикам 100 планшетов с безлимитным интернетом для срочной связи с коллегами и обмена информацией Общество
12:40 В Гродно установили личность "умельца", переделавшего зимбабвийские доллары в евро Происшествия
12:39 Более 900 медиков Минской области наградили за борьбу с коронавирусом Регионы
12:35 Более 90% белорусских фермеров занимаются растениеводством Экономика
12:31 Главы МИД Польши, Литвы и Украины договорились о новом формате сотрудничества В мире
12:21 ЖКХ, медуслуги и задолженность по зарплатам - Линевич провел прием граждан в Витебске Регионы
12:20 Благодарим за высочайшую самоотдачу - в Минске наградили медработников столичного региона Регионы
12:20 Минлесхоз получил более 600 предложений по изменению правил охоты Общество
12:19 Безработица в Испании выросла до 15,3% В мире
12:11 Международный пленэр "Заслаўскі Спас" пройдет 18-19 августа Культура
11:45 Двое минчан подкупили потерпевшую по делу серых риелторов Происшествия
Все новости
Все новости
Регионы
28 июля 2020, 12:20

Благодарим за высочайшую самоотдачу - в Минске наградили медработников столичного региона

28 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Торжественное награждение медиков Минской области состоялось сегодня в столичном Дворце культуры профсоюзов, передает корреспондент БЕЛТА.

Во время награждения
Во время награждения

Роман Головченко во время награждения
Роман Головченко во время награждения

"На систему здравоохранения всей страны пришлась серьезная нагрузка из-за коронавируса, - отметил премьер-министр Беларуси Роман Головченко. - Но мы сумели в кратчайшие сроки перестроиться на решение новых задач, что позволило обеспечить управляемость ситуацией. Система здравоохранения работает четко, как единый слаженный механизм, она продемонстрировала свою устойчивость перед непростыми испытаниями. Это был хороший урок и хорошая наука о том, как надо реагировать на чрезвычайные ситуации. Мы благодарны за ваш ежедневный напряженный труд и высочайшую самоотдачу, за профессионализм".

В свою очередь председатель Миноблисполкома Александр Турчин добавил: задача власти - помогать медикам качественно выполнять свою работу. "Вспоминаю тот период борьбы с коронавирусом. Вы на передовой, мы помогали, чем могли. Может, получалось не все, но мы искреннее старались - благодарили, делали подарки за работу. И это не разовая акция. Медицине мы уделяем самое пристальное внимание: это и обновление автомобильного парка, строительство и ремонт учреждений здравоохранения. Эта программа будет продолжаться. Планов много, но все они не могут быть реализованы без вас - без медиков. Долг власти - сделать все, чтобы медицина шла вперед", - сказал он.

Также к поздравлениям присоединились заместитель председателя Совета Республики Анатолий Исаченко и первый заместитель министра здравоохранения Дмитрий Пиневич.

Благодарностями и почетными грамотами были награждены более 60 медиков. В их числе - врач-инфекционист, заведующий инфекционным отделением Червенской ЦРБ Олег Елин. Он поблагодарил за высокую оценку труда и добавил: борьба с COVID-19 - это профессиональный долг медиков. "Наша система здравоохранения показала высокую эффективность и состоятельность. В столь непростое время для нашей страны мы выполняли и продолжаем выполнять свой долг. Надеюсь, скоро мы справимся с коронавирусом", - отметил врач.

Отмечены и заслуги анестезиолога-реаниматолога, заведующего отделением анестезиологии и реанимации Воложинской ЦРБ Дмитрия Старикевича. "Реаниматологи должны быть готовы к любым неприятностям, - уверен он. - Да, было тяжело, было неожиданно. Наш график изменился, мы 3,5 месяца жили в больнице и не видели родных. Сейчас нас перепрофилировали обратно, работаем в стандартном графике. Приятно, что нас отметили. Награда - это заслуга всего отделения".

Всего различными наградами в столичном регионе отмечены заслуги более чем 900 медработников.

Медицинских работников, которые были заняты в борьбе с COVID-19, торжественно чествуют по всей стране. 23-25 июля заслуженные награды от Министерства здравоохранения, управлений здравоохранения, профсоюзных организаций, райисполкомов и сельсоветов получали более 2 тыс. медработников: медицинские сестры, санитарки, врачи, заведующие отделениями. На этой неделе торжественные мероприятия продолжаются на областном уровне: тех, кто оказал сопротивление COVID-19, чествуют в Минске и областных городах. Награждают как опытных специалистов, так и молодых, которых пандемия профессионально закалила.-0-

Фото Оксаны Манчук

Более 900 медиков Минской области наградили за борьбу с коронавирусомБолее 900 медиков Минской области наградили за борьбу с коронавирусом
"Сегодня наградили 40 медиков области. А за все время поощрено более 900 человек. Главное условие отбора медработников - самоотверженный труд в борьбе с COVID-19", - сказала начальник главного управления по здравоохранению Миноблисполкома Наталья Боярская.

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
врачи медицина Минск Минская область
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Регионы
В Гродненской области будут работать 34 торговые площадки с товарами для школы
Фото из архива Более 1,2 тыс. многодетных семей Брестской области отметили новоселье в I полугодии
Во время заполнения документов ФОТОФАКТ: В БНТУ продолжается прием документов
Фото из архива Более 900 медиков Минской области наградили за борьбу с коронавирусом
Анатолий Линевич. Фото из архива ЖКХ, медуслуги и задолженность по зарплатам - Линевич провел прием граждан в Витебске
Фото из архива ВРП Брестской области за январь-июнь составил 98,1% к уровню прошлого года
Главное
Александр Лукашенко во время посещения Лукашенко убежден в правильности курса на создание надежной системы нацбезопасности
Лукашенко заявляет о дальнейшей поддержке военнослужащих со стороны государства
Меры соцподдержки в Беларуси будут усиливаться - Петришенко
В Беларуси выздоровели и выписаны 60 669 пациентов с COVID-19
Топ-новости
Лукашенко об уличных акциях: никому не позволено пинать ногами правоохранителей
Кравченко и Джук обсудили в Минске перспективы белорусско-американского диалога
Беларусь на международной арене - вышел новый выпуск проекта БЕЛТА "З гонарам у сэрцы"
ЖКХ, медуслуги и задолженность по зарплатам - Линевич провел прием граждан в Витебске
Минобороны опровергло фейк о витебских десантниках в Минске
Банковская карта с кешбэком на мобильную связь стала доступна для подключения по всей Беларуси
Более 1,2 тыс. многодетных семей Брестской области отметили новоселье в I полугодии
В Беларуси за годы независимости улучшились условия для развития инноваций - ученый
Благодарим за высочайшую самоотдачу - в Минске наградили медработников столичного региона
В Беларуси в этом году планируется получить 55 тыс. т льноволокна
Авдонин: организаторы "цветных революций" нацелены на внесение разногласий в общество
На уборке урожая определились четыре молодежных экипажа-тысячника
Партия новых газомоторных комбайнов включится в уборочную кампанию в Гомельской области
Более 1 тыс. объектов неиспользуемого госимущества предлагается к продаже в Беларуси
Минлесхоз получил более 600 предложений по изменению правил охоты
Релама
С нами интереснее
курсы курсы
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
погода погода
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Вступительная кампания - 2020 Репортаж БЕЛТА Парламент 7.0: Новый импульс
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.