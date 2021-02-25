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25 февраля 2021, 15:37

Благоприятный инвестиционный климат придаст импульс экономике Брестской области - Шулейко

Юрий Шулейко. Фото из архива
Юрий Шулейко. Фото из архива

25 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брестский облисполком и областной Совет депутатов сегодня на совместной сессии подвели итоги социально-экономического развития региона в 2020 году и обозначили задачи на 2021-й, передает корреспондент БЕЛТА.

Председатель облисполкома Юрий Шулейко акцентировал внимание, что прошлый год был достаточно сложным. При этом региону удавалось минимизировать влияние пандемии на экономическую ситуацию. "На 2,7% вырос объем промышленного производства, на 6,1% - валовой продукции сельского хозяйства. Валовой региональный продукт составил 99,9% к уровню 2019 года, - сказал он. - Несмотря на эпидситуацию, задачи ставятся серьезные. Во многом развитие экономики будет определяться инвестиционной деятельностью реального сектора экономики и, главное, степенью эффективности вкладываемых средств. Нужно создать необходимые условия для потенциальных инвесторов. От этого будет зависеть и уровень заработной платы населения, и пополнение бюджета, и, соответственно, возможность развивать социальную сферу".

Ставку в части привлечения инвесторов делают на свободную экономическую зону "Брест". Ее администрация начала работу по получению статуса инвестиционного агента. Сейчас портфель области содержит 70 инвестпредложений в различных сферах на общую сумму более Br500 млн.

"Инвесторов интересует полная и всесторонняя информация о преимуществах каждого региона. Есть поручение до 1 мая актуализировать инвестиционные паспорта городов и районов. Там будут отражены все необходимые сведения, касающиеся свободных земельных участков, объектов недвижимости, транспортной и другой инфраструктуры, трудовых резервов, полезных ископаемых и других аспектов", - сказал заместитель председателя облисполкома Дмитрий Городецкий.

Амбициозные планы ставит перед собой область по наращиванию экспорта товаров и услуг. В прошлом году было открыто 11 рынков сбыта. Увеличены поставки в страны дальней дуги почти в 1,9 раза, Евросоюза - на 20%, Китай - в 2,1 раза. "В 2021 году увеличению экспорта будет способствовать введение в эксплуатацию новых цехов предприятий СЭЗ "Брест", ориентированных на рынок ЕС. Одним из приоритетных направлений остается наращивание поставок в Китай, что в значительной степени будет обеспечено за счет выполнения заявки Министерства коммерции КНР на продукты питания. В том числе идет проработка поставок мясных консервов и мяса утки. Используем возможности выхода на рынки арабских стран", - отметил вице-губернатор.

Он также обратил внимание, что введение карантинных и заградительных мер в основных странах-партнерах отразилось на деятельности промышленных предприятий. "В этой отрасли предприняли шаги, направленные на недопущение резкого спада и на последующее восстановление производства. Со второго полугодия удалось стабилизировать ситуацию, обеспечив прирост на 2,7%. На этот год запланирован прирост промышленного производства на 1,5%. Предприятия наметили реализацию около 100 проектов на сумму около Br284 млн", - добавил Дмитрий Городецкий.

Вице-губернатор подчеркнул, что ощутимый вклад в экономику Брестской области внес бизнес. Было зарегистрировано 617 коммерческих организаций. От субъектов малого и среднего предпринимательства в консолидированный бюджет поступило Br583 млн или 36% налоговых поступлений. Объем экспорта товаров вырос на 11%.-0-

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