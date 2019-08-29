Благотворительная акция БРСМ "День Памяти" пройдет 3 сентября в Тростенце

29 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. На территории мемориального комплекса "Тростенец" 3 сентября пройдет благотворительная акция "День Памяти", приуроченная к 75-летию со дня проведения первого митинга в память о жертвах лагеря-смерти, сообщил корреспонденту БЕЛТА координатор волонтерского движения Белорусского республиканского союза молодежи Роман Мамченко.

"Мероприятие станет неотъемлемой частью патриотической акции "Во славу общей Победы". Ее первый этап проходит с сентября этого года по апрель 2020 года и заключается в наведении чистоты и порядка в местах воинской славы и гибели мирного населения. Также главная задача проекта - закладка в капсулы земли с этих памятных мест с последующей их закладкой в крипту храма-памятника в честь Всех Святых и в память о жертвах спасению Отечества нашего послуживших", - рассказал Роман Мамченко.

В мероприятии примут участие более 80 волонтеров движения БРСМ "Доброе сердце" Минска и Минской области. "Для добровольцев будет организована ознакомительная экскурсия по комплексу, чтобы каждый из них смог представить все ужасы того времени и историю масштаба трагедии. После этого молодежь примет участие в трудовой акции по наведению порядка. В частности, будет проведена уборка территории от бытового мусора и благоустройство дорожек. Завершится акция молитвой памяти и возложением цветов к центральному монументу "Врата Памяти" при участии представителей основных конфессий Беларуси, а также представителей посольств в Беларуси", - отметил координатор волонтерского движения.

Забор земли с четырех мест массового уничтожения лагеря смерти Тростенец - "Рвы-могилы" в урочище Благовщина, "Яма-печь" в урочище Шашковка, "Поле погребения" и бывший колхозный "Сарай" на территории лагеря - произведен в марте 2016 года. В том же году заложена капсула в крипту храма-памятника в честь Всех Святых и в память о жертвах спасению Отечества нашего послуживших.

Организаторами акции выступают Белорусский культурный центр духовного Возрождения и Белорусский республиканский союз молодежи.-0-