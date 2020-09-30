30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Благотворительная акция "С Днем учителя" пройдет в Минске. Об этом БЕЛТА сообщили в Минском городском комитете БРСМ.

"1 октября акция пройдет в здании Главпочтамта. Любой желающий может подойти к волонтерам "Доброе сердце", взять понравившуюся открытку со специальным хештегом #МоемуУчителю, написать поздравление любимому педагогу и просто сказать спасибо. Все послания будут переданы адресатам в любую точку страны", - рассказали в Минском городском комитете БРСМ.

Организаторы уверены, что к акции присоединятся не только сегодняшние учащиеся, но и те, кто уже закончили школу.

Акция "С Днем учителя" пройдет во всех районах Минска. Адреса пунктов и время ее проведения можно узнать на сайте комитета.-0-