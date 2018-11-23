Благотворительная акция собрала для Витебского областного дома ребенка Br29 тыс.

23 ноября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Совместная благотворительная акция Белорусского фонда мира и крупной сети магазинов собрала около Br29 тыс. для помощи Витебскому областному специализированному дому ребенка. Об этом сообщил журналистам председатель правления ОО "Белорусский фонд мира", депутат Палаты представителей Максим Мисько во время посещения учреждения по случаю его столетия, передает корреспондент БЕЛТА.

Акция "Дай пять добру!" длится около двух лет. Витебскому дому ребенка сегодня был передан сертификат примерно на Br29 тыс. На эти деньги будут оборудованы детские площадки.

"Почти все малыши находят приемных родителей, но пока идет поиск, они должны быть всем обеспечены. Приятно, что консолидация усилий государства, гражданского общества и бизнеса дает конкретные результаты. За время действия акции было собрано около Br500 тыс. для поддержания восьми домов ребенка Беларуси", - сказал депутат.

Планируется, что совместный благотворительный проект будет продолжаться еще два-три года.

Витебский областной специализированный дом ребенка проводит сегодня праздничные мероприятия по случаю своего столетия. Он появился в 1918 году, тогда в доме находились около 30 ребят. Сегодня областной дом ребенка - это лечебно-реабилитационно-воспитательное учреждение здравоохранения. В нем помогают детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, находящимся в социально опасном положении, а также детям-инвалидам. Малыши здесь находятся в возрасте до трех лет, а дети-инвалиды - до семи. В настоящее время в доме живут 98 ребят. В этом году вновь обрели семью почти 70 малышей.-0-