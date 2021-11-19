Благотворительную акцию в помощь беженцам организовал БРСМ в Могилевской области

19 ноября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Областную акцию "Согревая сердца" в помощь беженцам организовал БРСМ в Могилевской области. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил первый секретарь областного комитета ОО "БРСМ" Владимир Павловский.

"Благотворительная акция объявлена во всей области. В Могилеве в ЦУМе работают наши волонтеры - каждый желающий может присоединиться и помочь беженцам, которые находятся сейчас на белорусско-польской границе. Ребята рассказывают жителям областного центра о сложной ситуации, в которую попали люди, и почему важно не проходить мимо чужой беды, - сказал Владимир Павловский. - Волонтеры собирают теплую одежду, нескоропортящиеся продукты, консервы, детское питание, средства личной гигиены. Горожане активно участвуют в акции. Уже сформировано более 15 пакетов, и это без учета теплой одежды".

Волонтеры в Центральном универмаге Могилева работают ежедневно с 15.00 до 18.00.

В районах Могилевской области также идет сбор благотворительной помощи - люди могут обращаться в местные комитеты. "По мере формирования пакетов мы будем передавать их областной организации Красного Креста, которая затем доставит груз в пункт назначения", - отметил первый секретарь обкома.

Областная благотворительная акция "Согревая сердца" продлится в регионе до 3 декабря.-0-