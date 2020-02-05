Благотворительный проект помощи маломобильным пожилым людям стартовал в Минске

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске стартовал проект "Доступная медицинская помощь и уход", цель которого - повышение доступности медицинской помощи и улучшение качества ухода за немобильными и маломобильными представителями военного поколения. Об этом БЕЛТА сообщили организаторы.

Помощь пожилым жителям столицы окажут волонтеры - они будут помогать людям взаимодействовать с медицинскими учреждениями и членами семей.

Волонтерам предстоит регулярно посещать своих подопечных. Помощь нужна простая: зайти в гости, поговорить, узнать, какая медицинская помощь нужна человеку, регулярно ли он принимает лекарства. При необходимости вызовут врача и сходят в поликлинику, если там не нужно личное присутствие их подопечного.

Второе направление - обучение родственников правильному уходу за немобильным человеком. Многие из тех, кто столкнулся с такой проблемой, не могут обеспечить рациональный повседневный уход за лежачим родственником. Услуги сиделок стоят дорого, мало кто может себе это позволить. Так что подобное обучение повысит качество повседневного ухода за маломобильным человеком, что улучшит психоэмоциональную атмосферу в семье и повысит качество жизни родных.

Для участия в проекте волонтерам нужно связаться с организаторами - благотворительным учреждением "Центр по оказанию социальных услуг различным категориям населения". Можно позвонить по телефонам 8 (029) 158-28-91, 8 (029) 609-51-93 или написать на электронный адрес: cent_yslug@mail.ru.

Все волонтеры пройдут бесплатные семинары и тренинги. Запланированы регулярные общие мотивационные мероприятия: встречи для обмена опытом и обсуждения проблемных вопросов, планирование деятельности по проекту, совместные праздники.

Проект финансируется германским федеральным фондом "Память, ответственность и будущее", проходит в рамках программы "Место встречи: диалог" и реализуется при поддержке международного общественного объединения "Взаимопонимание".-0-