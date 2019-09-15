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15 сентября 2019, 15:09

Благотворительный забег #ДетиДетям собрал около 2 тыс. участников

Участники полумарафона
Участники полумарафона

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В детском благотворительном забеге #ДетиДетям, который прошел сегодня в рамках Минского полумарафона, приняли участие около 2 тыс. человек, сообщили корреспонденту БЕЛТА организаторы.

Забег был рассчитан на детей в возрасте 3-15 лет. В этом году он прошел в обновленном формате, т.е. забег проводился на основной трассе Минского полумарафона. Дистанция, которую преодолели юные участники, равна 500 м. Совсем маленькие бежали вместе с родителями. На финише все получили "медали чемпиона".

Представитель ЮНИСЕФ в Беларуси Рашед Мустафа Сарвар подчеркнул, что такие забеги - прекрасная возможность с малых лет приобщать детей к здоровому образу жизни и помогать нуждающимся. По его мнению, в следующем году данное мероприятие будет более масштабным.

Председатель Белорусской федерации легкой атлетики Вадим Девятовский считает, что эмоции, полученные юными атлетами у финиша, послужат началом к чему-то большему. Благодаря таким мероприятиям дети с ранних лет приобщаются к спорту и воспитывают в себе трудолюбие и упорство, отметил он.

Детский благотворительный забег провели Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) и мобильный оператор сотовой связи МТС при поддержке Белорусской федерации легкой атлетики. Собранные средства помогут в реализации благотворительного проекта "Семья каждому ребенку".

ЮНИСЕФ работает на протяжении 25 лет в Минске и регионах, где реализует страновую программу с правительством Беларуси (2016-2020 годы) в таких приоритетных областях, как социальное развитие, здравоохранение и образование, играет координационную роль в работе с неправительственными организациями, поддерживает тесные связи с международным сообществом и дипломатическими представительствами. Приоритетные направления работы ЮНИСЕФ в Беларуси - семья и безопасная среда для всех детей, вовлечение и защита подростков, раннее вмешательство и инклюзия детей с инвалидностью, изучение положения детей и укрепление партнерства.-0-

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благотворительность дети легкая атлетика марафон Минск
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