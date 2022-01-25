Благоустройство территорий, обустройство проездов: УКП Могилева рассказало о планах по ремонту дворов

25 января, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Управлении коммунальных предприятий Могилева рассказали о планах по ремонту дворовых территорий областного центра в этом году, передает корреспондент БЕЛТА.

Как рассказал заместитель генерального директора по благоустройству Управления коммунальных предприятий Могилева Денис Койда, в Ленинском районе пристальное внимание уделят микрорайону Казимировка. "Здесь по 42 адресам планируется замена асфальтобетонного покрытия - всего около 6 тыс. кв.м. По 186 адресам в Ленинском районе планируется обустройство пешеходных дорожек и ремонт дорожного покрытия объемом 1,3 тыс. кв.м. В планах у коммунальщиков и благоустройство прилегающих территорий - создание и облагораживание клумб, ремонт детского, спортивного и хозяйственного оборудования и установка малых архитектурных форм ", - рассказал он.

В Октябрьском районе в этом году планируют отремонтировать почти 13 тыс. кв.м проездов во дворах, обустроить и отремонтировать почти 1,7 тыс. кв.м пешеходных дорожек.

"Будут проводиться работы и по благоустройству дворовых территорий. Планируется замена 275 скамеек и более 190 единиц детского и спортивного оборудования, приведем в порядок и установим более 60 малых архитектурных форм, - добавил Денис Койда. - Также в этом году отремонтируем хозяйственное оборудование во дворах - всего 82 штуки. Традиционно приведут в порядок и оформят газоны и клумбы. Приблизительная стоимость работ по ремонту дворовых территорий в Октябрьском районе составит Br650 тыс.".

По словам Дениса Койды, к ремонту дворовых территорий подходят по заявительному принципу. "Список планируемых ремонтных работ формируется по письменным обращениям граждан. Люди могут обратиться в ЖРЭУ по месту жительства, непосредственно в УКП либо оставить заявку в службе 115", - отметил заместитель генерального директора.-0-