Блины, шкварки, глинтвейн - торговые зоны развернутся на главной площади Гомеля

9 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Две торговые зоны развернутся на главной площади Гомеля в преддверии новогодних праздников, сообщила журналистам начальник управления торговли и услуг горисполкома Светлана Короткевич, передает корреспондент БЕЛТА.

Праздничная торговля на площади Ленина с угощениями и праздничными сувенирами начнет работу 10 декабря и продлится до 15 января. К услугам горожан - две торговые зоны, где они смогут подкрепиться, согреться горячими напитками, приобрести новогодние товары.

Гостям предложат кулинарные и кондитерские изделия, горячие напитки, глинтвейн, хот-доги, пиццу, поп-корн, сладкую вату. Для ценителей традиционной белорусской кухни - особое предложение. В меню будут драники, смаженки, шкварки с блинами и другие блюда. Под большим навесом "Звездное небо" разместится зона фуд-кортов. Свое меню также прорабатывают фудтраки.

"Всего будет задействовано порядка 20 субъектов хозяйствования и более 10 ремесленников, которые предложат гомельчанам и гостям города свою продукцию", - рассказала начальник управления торговли и услуг.

По будням торговая зона будет начинать работу с 15.00 и заканчивать в 22.00, по пятницам, субботам и воскресеньям - с 15.00 до 23.15. В Новый год она будет работать с 16.00 31 декабря до 23.15 1 января.

Также на площади Восстания пройдут универсальные ярмарки. До конца года будет организовано шесть таких мероприятий.

Елочные базары развернутся в Гомеле с 21 декабря на 17 площадках. Их локации продуманы так, чтобы жители всех районов города, в том числе новостроев, могли приобрести живые ели и сосны.

Практически во всех магазинах и торговых центрах Гомеля организованы тематические зоны. "Представлен широкий ассортимент украшений и подарков: это и новогодние игрушки, и подарочные наборы из продуктов, непродовольственных товаров, и многое другое. К Новому году также будут акции, скидки и интересные предложения", - резюмировала Светлана Короткевич.-0-