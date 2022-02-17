БМЗ намерен экспортировать металлопродукции на $1,6 млрд в 2022 году

В цеху БМЗ. Фото из архива

17 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. ОАО "БМЗ - управляющая компания холдинга "БМК" планирует в 2022 году поставить на экспорт продукции на сумму $1,6 млрд. Об этом шла речь сегодня на заседании наблюдательного совета предприятия под председательством министра промышленности Петра Пархомчика, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе БМЗ.

На заседании рассмотрели итоги работы организации в 2021 году, определили задачи на 2022-й.

Как было отмечено, по итогам 2021 года БМЗ выполнил все ключевые показатели эффективности. Производство стали составило 2,4 млн т. Получена выручка в сумме $1,8 млрд, объем экспорта - $1,4 млрд, темп роста к 2020-му составил 145,6%. Обеспечена положительная рентабельность продаж и чистая прибыль.

"По бизнес-плану социально-экономического развития организации на 2022 год прогнозируется получение выручки в размере $2 млрд, в том числе экспортной - $1,6 млрд. Темп роста экспорта прогнозируется на уровне 112%", - рассказали на предприятии.

ОАО "БМЗ - управляющая компания холдинга "БМК" - высокотехнологичное предприятие металлургической отрасли. Структурно состоит из четырех связанных одной технологической цепочкой производств - сталеплавильного, прокатного, трубного, метизного и цехов инфраструктуры.-0-