БОКК покупает рентген-аппарат для Гомельской инфекционной больницы

8 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Белорусское общество Красного Креста покупает рентгеновский диагностический аппарат для Гомельской областной инфекционной клинической больницы, сообщила корреспонденту БЕЛТА член Совета Республики, председатель областной организации БОКК Алла Смоляк.

Стоимость оборудования - более Br40 тыс. В настоящее время завершаются организационные моменты, подписываются необходимые документы, уточнила собеседница. "В апреле Белорусский Красный Крест вместе с EPAM запустили совместную благотворительную кампанию #TogetherAsOne. IT-компания перечислила организации $100 тыс. и обратилась к своим сотрудникам с предложением сделать частные пожертвования, финальную сумму которых EPAM удвоит. Вырученные средства идут на закупку необходимой медицинской техники, средств индивидуальной защиты для врачей, медицинских работников и волонтеров в условиях борьбы с COVID-19. На часть из них приобретается для Гомельской инфекционной больницы рентгеновский диагностический передвижной аппарат "Спутник 02-04", - рассказала Алла Смоляк.

Сенатор отметила, что областная организация БОКК находится в постоянном контакте с учреждениями здравоохранения региона. "В условиях складывающейся эпидемиологической ситуации мы передаем средства индивидуальной защиты врачам, дезинфицирующие средства, оказываем другую поддержку", - пояснила она. Так, организация уже направила в медучреждения свыше 1,6 тыс. масок, более 23,2 тыс. одноразовых перчаток, 1 тыс. л дезинфицирующих средств для рук, более 1,1 тыс. л жидкого мыла. "Мы поддерживаем и врачей, которые сегодня на передовой ведут борьбу с распространением COVID-19. Вода, горячий суп, кофе - чтобы они могли подкрепиться в перерывах между дежурствами", - добавила Алла Смоляк.

Еще одно важное направление в работе организации - поддержка сотрудников учреждений комитета по труду, занятости и социальной защиты Гомельского облисполкома. "Социальные работники в ситуации с коронавирусом помогают уязвимой категории людей, доставляют продукты питания, оказывают иные услуги пожилым, инвалидам. В районные структуры мы передали уже более 13 тыс. одноразовых перчаток, свыше 1,3 тыс. л дезсредств для рук", - привела пример Алла Смоляк. В дома-интернаты отделения круглосуточного пребывания для одиноких пожилых и инвалидов направили маски, защитные медицинские комбинезоны, щитки, бесконтактные термометры, антисептики, жидкое мыло.

Всего Гомельская областная организация БОКК оказала помощи социальным учреждениям региона на сумму около Br120 тыс.

"Работа по поддержке врачей, соцработников, пожилых, инвалидов не прекращается. Мы расширяем поиск партнеров и спонсоров для реализации намеченных планов. Тесно взаимодействуем с местными органами власти, медучреждениями, чтобы оперативно реагировать на запросы", - заключила Алла Смоляк.-0-