Более 1 тыс. рабочих мест предложат предприятия Гомельской области на электронной ярмарке вакансий

28 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Более 1 тыс. рабочих мест на предприятиях Гомельской области предложат сегодня с 10.00 до 13.00 на электронной ярмарке вакансий, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт государственной службы занятости.

Традиционно ярмарка пройдет на площадке e-vacancy.by. Ожидается, что в мероприятии поучаствуют около 40 нанимателей Гомельской области.

Предприятия, организации и учреждения в разных районах области предложат широкий спектр открытых вакансий по различным специальностям. На электронной площадке соискатели смогут напрямую пообщаться с нанимателем в онлайн-режиме, а также передать непосредственно представителю нанимателя свое резюме.-0-