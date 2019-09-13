13 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Более 10 интерактивных кварталов появятся в Гомеле в День города 14 сентября, сообщили корреспонденту БЕЛТА в управлении идеологической работы, культуры и по делам молодежи Гомельского горисполкома.

Откроет праздничный марафон в честь 877-летия Гомеля музыкально-театрализованный пролог, который намечен на 11.00. Старт именинам будет дан в живописном месте на набережной Сожа. Свои поздравления любимому городу с летней сцены направят творческие коллективы областного центра. Ближе к вечеру программу продолжат музыкальный проект Folk&Techno при участии коллектива "Ягорава гара" и Harmonix college. С 22.00 прозвучат поздравления артистов белорусской эстрады Ирины Примы, VITALI и группы Navi Band.

Вдоль набережной растянется череда городских кварталов. Так, пройдя до Лебяжьего пруда, гомельчане и гости смогут посетить интерактивные зоны "Квартал городских эпох", "Цветочный квартал" и "Речной квартал". Здесь состоится областной конкурс национального костюма "Палатно стагоддзяў", во время которого можно оценить уникальные работы мастеров региона. Жюри выберет лучшие этнографический, авторский и сценический костюмы, а также определит победителя в номинации "Головные уборы и аксессуары".

У Лебяжьего пруда разместится "Семейный квартал". Здесь пройдет кулинарный баттл, будет работать тактильная площадка "Братья наши меньшие". Наладить душевное равновесие и освоить простые и сложные асаны предложат в уголке "Йога бум". Рядом развернется "Рыцарское ристалище", а коллективы ДК "Фестивальный" подзадорят танцами без паркета. Время молодежи обозначат группы Sky move, Place of Power, gWin,s, "Бифолк" и "Старая школа".

Часть набережной преобразится в детский, музыкальный, спортивный и арт-кварталы. "Инклюзивный квартал" соберет друзей по силе духа и интересам в сквере А. Громыко. Здесь пройдут презентации деятельности организаций социальной направленности, выступления инклюзивных коллективов. По соседству расположится "Ремесленный квартал". Разнообразием сортов винограда удивит выставка-ярмарка "Грозди Гомеля-2019".

День площадь Восстания превратится в автомобильный квартал. В самом сердце областного центра пройдет финал чемпионата Беларуси по автозвуку и тюнингу. Зона для экстремальных стартов развернется в полдень на главной площади областного центра. Здесь выберут самого сильного гомельчанина.

Одним из самых ярких подарков станет концерт народной артистки Украины Таисии Повалий и ансамбля "Белорусские песняры" на стадионе "Центральный". Начало в 15.30.

Изюминки к именинам города подготовили и во всех районах областного центра. Так, в Центральном возле дворца водных видов спорта пройдет республиканская акция "Спортсмены за безопасность движения". Фуд-корты, мастер-классы, автоквесты и дегустации ждут гостей на празднике вкуса - фестивале "Мясмолфест". Запланированы выступления шоу "Аллюр" и группы "Дрозды". Хедлайнер феста - группа "Дискотека авария". Эстрадный звездопад дополнят Alen Hit, Катя Оушен, группа "Без билета".

В Железнодорожном районе на площадке по проспекту Космонавтов, 70 горожан приглашают на тематические выставки, фотозоны и акции правоохранителей, военных, локации для детей и территорию здоровья. Арт-галереи, семейные игровые площадки, экспозиции раритетных авто, город мастеров разместятся в микрорайоне Любенский. Здесь гости смогут увидеть "Гомель сквозь века" во время одноименной игровой программы, а также заглянуть в "Город будущего" на интерактивной выставке. В программе - научное шоу, выступление театра огня и др. В зоне отдыха "Пруды" Новобелицкого района можно будет пройтись по аллее пожеланий любимому городу, посетить цветочный вернисаж, присоединиться к хит-параду песен о Гомеле.

В 22.00 ночное небо над областным центром раскрасят огни праздничного фейерверка.-0-