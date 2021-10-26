Более 10 км лесохозяйственных дорог введут в строй до конца года в Витебской области

26 октября, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Две трети из запланированных к строительству лесохозяйственных дорог Витебской области введены в строй почти за 10 месяцев этого года. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила инженер по строительству Витебского государственного производственного лесохозяйственного объединения (ГПЛХО) Наталия Горнак.

Министерством лесного хозяйства Беларуси для Витебской области в этом году было доведено задание построить более 31 км новых лесохозяйственных дорог. "Ландшафт региона специфический: многие территории заболочены, а потому труднопроходимы. Заготовка древесины, мероприятия по уходу за лесом и особенно тушение пожара на таких участках затруднены, в том числе для прохождения специальной техники. Для доступа к самым проблемным зонам в лесном массиве в Витебской области строят лесохозяйственные дороги. По состоянию на 25 октября в строй был введен 21 км таких дорог", - отметила Наталия Горнак.

Дорога для нужд лесного хозяйства имеет песчано-гравийное покрытие со стандартной шириной дорожного полотна в 5 м. Однако в Лепельском лесхозе завершили строительство дороги с нестандартной шириной в 6,5 м. Такое расширение позволяет увеличить проходимость массивной спецтехники и дает возможность машинам разъезжаться без необходимости сворачивать в специальный "карман", чтобы уступить путь. Лепельский лесхоз в этом году стал лидером в строительстве лесохозяйственных дорог. Кроме завершенной, здесь строят еще две дороги. Их введение в эксплуатацию планируется в 2022 году. Также в этом лесохозяйственном учреждении проектируется еще несколько дорог, которые построят в ближайшие два года.-0-