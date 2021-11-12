Более 10 тыс. детей оздоровились на осенних каникулах в Витебской области

12 ноября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Во время осенних каникул отдохнули в лагерях при школах Витебской области более 10 тыс. детей. Такая информация размещена на сайте облисполкома, сообщает БЕЛТА.

Начальник представительства областного управления по труду республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Снежана Титова рассказала, что на осенних каникулах в регионе было организовано 255 лагерей дневного пребывания. "В них оздоровились 10 060 детей, в том числе 116 детей-инвалидов, 145 детей-сирот и 218 ребят из многодетных семей. На отдых детей израсходовано порядка Br250 тыс. бюджетных средств", - сказала она. Средняя стоимость 6-дневной путевки в дневном лагере составила Br35. Государство выделило дотацию в Br25 на удешевление каждой путевки.

День пребывания в лагере был насыщен интересными для детей программами. Были созданы безопасные условия для отдыха школьников, специалисты обеспечивали ежедневный контроль за состоянием здоровья детей.-0-